Правда ли, что кофе опасен для почек

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Некоторые врачи утверждают, что людям, у которых есть проблемы с почками, противопоказан кофе. Дело в том, что кофеин оказывает мочегонное действие и обезвоживает организм, что способствует усиленной работе почек. Поэтому врачи отмечают, что кофеин опасен не только для ЦНС, но и для других органов.Ученые провели исследование, чтобы понять, насколько кофе на самом деле опасен для почек. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network. Аналитики проанализировали данные более 1000 человек, которым был поставлен диагноз гипертония. Все они страдали формой заболевания в первой степени.Исследование проводилось на протяжении 16 лет. Все это время эксперты следили за здоровьем испытуемых: проводили медицинские анализы и осмотры врачей. Они обращали внимание на такие показатели, как: гиперфильтрация почек, показатели давления и количество альбумина. По ним как правило ставят диагноз о функции почек.Проводя анализы, ученые обратили внимание на то, что у половины испытуемых, страдающих гипертонией, была мутация одного из генов. Он отвечает за метаболизм кофеина в организме. При наличии этого гена риск появления болезней почек значительно увеличивается. Таким людям нельзя употреблять более трех чашек кофе в день.В случае употребления более трех чашек в день в 2,7 раз повышается риск различных заболеваний, которые диагностируют людям с проблемами с почками. Речь идет об артериальной гипертензии, гиперфильтрации и альбуминурию.Руководитель исследования Сара Махдави, которая работает в университете Торонто, поделилась своими собственными выводами от исследования. Она рекомендовала не употреблять людям даже без мутации гена большое количество кофеина. Так как напиток влияет на ЦНС, мозг, сердце и другие органы помимо почек.Тем не менее, диетологи отмечают, что на функции почек влияет также и образ жизни человека. Например количество потребляемых овощей, фруктов и белковых продуктов. Поэтому они не рекомендуют отказываться от кофе насовсем — достаточно сократить его употребление до трех чашек в день.