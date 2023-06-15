Не только кроссворды: какие хобби помогают от деменции

Каждый третий случай деменции происходит из-за причин, которые можно предотвратить.Неврологи грустно шутят, что деменция рано или поздно приходит ко всем, но не каждый до нее доживает. К сожалению, статистика подтверждает их правоту: уже сегодня болезнь Альцгеймера входит в топ-пять наиболее распространенных хронических заболеваний, которые сокращают продолжительность нашей жизни, а главное – существенно снижают ее качество.Чтобы уменьшить свой собственный риск, стоит следить за давлением и уровнем сахара в крови, больше пить и правильно питаться, заниматься спортом, а еще – постоянно нагружать мозг и нейронные связи. Вот несколько хобби, которым стоит посвящать время и уделять внимание уже сейчас, сколько бы вам ни было лет – чтобы и в 80, и в 90 лет сохранить ясный ум.Гуляйте побольшеКогда мы занимаемся физкультурой и спортом, крепче становятся не только мышцы: спорт развивает и те части нашего мозга, которые важны для сохранения когнитивных функций. Более того, даже если у пациента уже диагностирована деменция, регулярные пешие прогулки – не менее часа в день – улучшали функции мозга. В частности, улучшался метаболизм глюкозы в мозге – очень важного параметра, влияющего на риск деменции.ОбщайтесьЧем старше мы становимся, тем важнее для нас социальные связи: некоторые исследования утверждают, что регулярные встречи с друзьями и знакомыми могут снизить наш риск болезни на 70%. Более того, если людям более молодого возраста врачи рекомендуют по возможности ограничить время в социальных сетях, то для старшего поколения соцсети могут быть очень полезны. Они действительно могут заменить «живое» общение и поддержать активность нашего мозга.Займитесь рукоделиемВязание, вышивание и любые другие действия, требующие сосредоточенности и выполнения мелких однотипных движений, отлично помогают нам снимать стресс, который опасен не только для нашего физического, но и для ментального здоровья. У людей, которые постоянно подвержены стрессу, вероятность развития деменции повышается вдвое.МедитируйтеИсследователи полагают, что регулярная медитация может поддержать те участки нашего мозга, которые контролируют память. Кроме того, медитация – это еще один очень действенный инструмент против хронического стресса.Продолжайте учитьсяЧем дольше вы учились, тем ниже шанс развития деменции, утверждают авторы доклада. Результаты исследований, которые они приводят, подтверждают: взрослые люди, получившие только школьное образование, в результате имеет более высокий риск развития заболевания. Так что учитесь: на курсах, в университете, самостоятельно – это действительно полезно.