Как стресс влияет на мозг

Хронический стресс не только негативно сказывается на размере и структуре мозга, но и отрицательно влияет на наследственность.Непродолжительный стресс полезен. Он мобилизует мозг, помогает быстро сфокусироваться на задаче, показать лучший результат на соревнованиях, покорить аудиторию при публичном выступлении. Но когда стресс становится хроническим, о положительном эффекте говорить не приходится.Стресс уменьшает мозгСтресс зарождается в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе. В напряжённой ситуации кора надпочечников секретирует кортизол — катаболический гормон, который поддерживает активность человека, чтобы тот мог справиться с трудностями. Но его продолжительное воздействие плохо влияет на мозг.Основной удар принимает на себя гиппокамп, где находится много рецепторов кортизола. В обычной ситуации они помогают нормализовать выработку гормона. При сохранении высокого уровня кортизола в течение долгого времени часть рецепторов погибает. Это может привести к расстройству памяти, вызвать проблемы с обучением. В то же время миндалевидное тело становится более чувствительным, и это делает человека нервным и беспокойным.Ещё одно последствие — снижение способности гормональной системы контролировать уровень стресса. Но и это не всё.Из-за повышенного содержания кортизола мозг уменьшается в размерахВоздействие гормона разрушает синаптические связи между нейронами и изменяет размер префронтальной коры мозга, которая отвечает за концентрацию, принятие решений, социальное взаимодействие.Поэтому хронический стресс не просто ухудшает память и концентрацию, он может привести к депрессии и деменции.Стресс влияет на генетикуЭксперименты показывают, что хронический стресс может повлиять на выраженность определённых генов. Такой вывод учёные сделали по итогам эксперимента на крысах.То, как мать заботится о потомстве, определяет, как дети впоследствии будут реагировать на стресс. У заботливой и внимательной родительницы вырастает устойчивый к стрессовым ситуациям ребёнок. У него в мозгу больше рецепторов кортизола, которые и регулируют отклик на негативное воздействие. Дети мам, которые пренебрегали заботой, более восприимчивы к стрессу из-за меньшего числа рецепторов.Такие изменения называют эпигенетическими, так как они не затрагивают последовательности самой ДНК. Но они передаются по наследству, и реакция на стресс, полученная потомством одной матери, распространится на несколько поколений.Со стрессом нужно боротьсяЧтобы не допустить необратимых изменений в мозгу, надо бороться со стрессом и снижать уровень кортизола. Самые простые способы — это глубокое дыхание и медитация. Помогают и физические нагрузки, но здесь важно знать меру: чрезмерное увлечение спортом может повысить уровень кортизола.