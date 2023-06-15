Как стресс влияет на мозг
Непродолжительный стресс полезен. Он мобилизует мозг, помогает быстро сфокусироваться на задаче, показать лучший результат на соревнованиях, покорить аудиторию при публичном выступлении. Но когда стресс становится хроническим, о положительном эффекте говорить не приходится.
Стресс уменьшает мозг
Стресс зарождается в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе. В напряжённой ситуации кора надпочечников секретирует кортизол — катаболический гормон, который поддерживает активность человека, чтобы тот мог справиться с трудностями. Но его продолжительное воздействие плохо влияет на мозг.
Основной удар принимает на себя гиппокамп, где находится много рецепторов кортизола. В обычной ситуации они помогают нормализовать выработку гормона. При сохранении высокого уровня кортизола в течение долгого времени часть рецепторов погибает. Это может привести к расстройству памяти, вызвать проблемы с обучением. В то же время миндалевидное тело становится более чувствительным, и это делает человека нервным и беспокойным.
Ещё одно последствие — снижение способности гормональной системы контролировать уровень стресса. Но и это не всё.
Из-за повышенного содержания кортизола мозг уменьшается в размерах
Воздействие гормона разрушает синаптические связи между нейронами и изменяет размер префронтальной коры мозга, которая отвечает за концентрацию, принятие решений, социальное взаимодействие.
Поэтому хронический стресс не просто ухудшает память и концентрацию, он может привести к депрессии и деменции.
Стресс влияет на генетику
Эксперименты показывают, что хронический стресс может повлиять на выраженность определённых генов. Такой вывод учёные сделали по итогам эксперимента на крысах.
То, как мать заботится о потомстве, определяет, как дети впоследствии будут реагировать на стресс. У заботливой и внимательной родительницы вырастает устойчивый к стрессовым ситуациям ребёнок. У него в мозгу больше рецепторов кортизола, которые и регулируют отклик на негативное воздействие. Дети мам, которые пренебрегали заботой, более восприимчивы к стрессу из-за меньшего числа рецепторов.
Такие изменения называют эпигенетическими, так как они не затрагивают последовательности самой ДНК. Но они передаются по наследству, и реакция на стресс, полученная потомством одной матери, распространится на несколько поколений.
Со стрессом нужно бороться
Чтобы не допустить необратимых изменений в мозгу, надо бороться со стрессом и снижать уровень кортизола. Самые простые способы — это глубокое дыхание и медитация. Помогают и физические нагрузки, но здесь важно знать меру: чрезмерное увлечение спортом может повысить уровень кортизола.
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