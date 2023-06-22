Из-за них летом бывают самые тяжелые аллергии: чего опасаться на даче и в отпуске

Любимая дача, солнечный пляж или уютные лесные тропинки — варианты летнего отдыха так же разнообразны, как и виды аллергии. Расспросили врачей об опасностях, которые могут подстерегать детей и взрослых во время отдыха.Летом аллергические реакции не редкость. Но в сравнении с холодным временем года и межсезоньем спектр аллергенов существенно отличается. Помимо всем известной пыльцы реакции могут быть как на пищу, так и на иные раздражители — бытовые и инсектные. Совместно с врачами «Доктор Питер» собрал рейтинг самых частых летних аллергий.Пыльца растенийПоллиноз (реакция организма на пыльцу растений) — самый распространенный вид летней аллергии. В июне и июле опасность представляет цветение злаков и луговых трав, в августе — подсолнечника, амброзии и полыни.Но это не все: специалисты насчитывают более 100 видов растений, пыльца которых может вызывать типичные респираторные проявления, такие как чихание, сухой кашель, насморк и затруднение дыхания вплоть до астматических приступов. Часто к симптомам присоединяются покраснение и зуд глаз.Чтобы защититься от поллиноза, нужно по анализу крови выявить, пыльца какого растения вызывает дискомфорт, а затем максимально ограничить контакт с ним. Врач назначит антигистаминные препараты и средства для облегчения симптомов.Пыльца ветроопыляемых растений вызывает рино-конъюнктивальный синдром, бронхиальную астму. Пыльца растений, опыляемых насекомыми, вызывает при контакте аллергию в виде отеков и крапивниц. Самостоятельно себе помочь можно механическим удалением пыльцы с тела и одежды — душем, умыванием проточной водой, сменой одежды. Прием антигистаминных средств внутрь. При такой аллергии нужны консультация аллерголога и аптечка необходимых лекарств.УльтрафиолетАллергия на солнце, или фотодерматит, — это покраснение кожи, зуд, отек и сыпь, которые появляются после воздействия прямых лучей. Например, часто солнечная крапивница портит отдыхающим пребывание на пляже. Около 20% людей по всему миру сталкиваются с фотодерматитом. Сама же чувствительность повышается из-за природных (часто наследственных) особенностей, а также из-за применения некоторых лекарств.Часто причиной солнечной крапивницы становится применение косметики с ретинолом, АНА-кислотами, витамином С, эфирными маслами, а также использование эксфолиантов или пилингов перед выходом на солнце.Чтобы избежать аллергии на солнце и вместе с этим снизить риск ожогов, фотостарения, гиперпигментации и развития рака кожи, важно использовать солнцезащитные кремы, максимально закрывать тело легкими тканями, носить головной убор с широкими полями и избегать пребывания на солнце с 10 до 17 часов. Лечить солнечную крапивницу нужно под контролем врача.Укусы насекомыхНа укусы ос, пчел, шмелей и оводов организм чаще всего реагирует покраснением кожи, зудом и небольшим отеком пострадавшей части тела. Но не исключено появление опасных для жизни состояний вплоть до затруднения дыхания и отека гортани.Чтобы избежать последствий, сразу после укуса примите антигистаминный препарат, удалите жало, если оно осталось в ранке, обработайте место укуса дезинфицирующим средством, наложите холодный компресс, от зуда и покраснения используйте противовоспалительный крем.Если после укуса насекомого у человека опухает горло, возникает одышка или сильное сердцебиение, срочно обращайтесь за медицинской помощью! Особенно опасно появление отека в области лица и дыхательных путей. Используйте репелленты для профилактики и антигистаминные средства в случае отека от укуса. Откажитесь от парфюмерии днем, также привлекает жалящих насекомых яркая одежда. А вечером не оставляйте для комаров и мошек незащищенные участки тела.Контактный дерматитЕсли в жаркие летние дни кожа чешется и краснеет, появляются отек, пузырьки и шелушение — вероятно, это контактный дерматит. Часто причиной становится прикосновение к растениям, например к дубу, плющу, крапиве, кустам клубники, полевым травам, а также синтетические ткани или трение одежды, ремешков и металлических украшений о влажную кожу. У детей проблема часто возникает из-за рисунков хной, временных тату и аквагрима.Что бы ни стало причиной контактного дерматита, промойте кожу водой с мылом и на время приложите холод, чтобы уменьшить отек и зуд. Для лечения используйте мази, снимающие местное воспаление. Если через 1–2 дня состояние не улучшится, стоит посетить врача-дерматолога.Ягоды и фруктыЧасто причиной аллергии становятся черника, вишня, инжир, виноград, дыня, апельсин, персик, груша, земляника. Негативная реакция организма может проявляться по-разному: от отека губ и покраснения вокруг рта до кожной сыпи и затруднения дыхания. Аллергия на ягоды или фрукты иногда приводит к анафилаксии — опасному для жизни состоянию. Поэтому стоит обратиться к врачу-аллергологу, сдать анализы крови и точно выявить аллергенный продукт, чтобы исключить его из летнего меню.Клубника — частый вкусный аллерген, гистаминолибератор, продукт, содержащий гистамин. Рекомендуем употреблять ее в ограниченном количестве, лучше несколько раз в день, а не сразу большое количество.Другие косточковые фрукты и ягоды чаще дают аллергическую реакцию по типу орального синдрома: это зуд во рту, отек губ, подташнивание после их употребления. Это чаще бывает, если уже есть аллергия на пыльцу деревьев, луговых и сорных трав за счет перекрестных, родственных реакций.