Невролог Ерохин объяснил отличие панической атаки от приступа тревоги

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Панические атаки обычно случаются внезапно, тогда как тревога обычно накапливается в течение длительного времени.Состояния сильной тревоги и паники во многом схожи и частично их симптомы являются общими. Тем не менее, между ними существует отличие, о котором рассказал врач-невролог Владимир Ерохин.«Различие между паникой и тревогой заключается в интенсивности симптомов и продолжительности их проявления. Паническая атака – это быстрое событие: своего пика она обычно достигает примерно через 10 минут с момента начала. Тревожное состояние может длиться длительное время».Паническая атака. Она характеризуется внезапной волной сильного страха или дискомфорта, сопровождаемой другими физическими и психическими симптомами. Панические атаки носят эпизодический характер, их продолжительность не превышает нескольких минут.Тревожность. Приступ тревоги является частью эмоциональных и защитных реакций организма. Это значительно более длительное состояние, чем паническая атака, которому свойственно постепенное развитие и нарастание.Симптомы панической атаки. Врач добавил, что оба состояния могут вызывать у человека чувство страха и беспокойство. Но при панической атаке страх имеет крайнюю форму, граничащую с ужасом, и сопровождается многими другими психическими и физическими симптомами. Психические симптомы паники включают чувство оторванности от реальности и отчужденности от самого себя (деперсонализация), а также боязнь потерять контроль или сойти с ума, умереть. Физические симптомы включают боль в груди, чрезмерное потоотделение, чувство удушья, головокружение или обморок, учащенное сердцебиение, тошноту или дискомфорт в животе, одышку, тремор, онемение или покалывание в теле.Симптомы приступа тревоги. Тревога обычно накапливается в течение длительного периода времени и коррелирует с чрезмерным беспокойством по поводу какой-либо потенциальной опасности (реальной или предполагаемой). Ее психические симптомы – это трудности с концентрацией внимания, раздражительность, волнение. Физические симптомы – нарушенный сон, усталость, учащение пульса, мышечное напряжение.Невролог Ерохин резюмировал: в отличие от приступа паники, симптомы тревоги могут быть постоянными и длиться очень долго – дни, недели или даже месяцы.