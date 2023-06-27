Гастроэнтеролог Алисова назвала 5 признаков дефицита клетчатки

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Врач предупредила, что клетчатка «необходима» для здорового питания, и ее дефицит может привести к «серьезным» проблемам.Диета играет огромную роль в общем состоянии нашего здоровья, так как определенные группы продуктов питания, витамины и минералы важны для различных функций организма.Клетчатка — это тип углеводов, который не может быть полностью переварен организмом. Это было связано с более низким риском серьезных заболеваний и заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, диабет 2 типа и рак кишечника.Рекомендует потреблять около 30 граммов клетчатки в день, хотя большинство людей съедают всего около 20 граммов.Запор«Недостаток клетчатки приводит к твердому стулу, который трудно пройти. Клетчатка увеличивает объем стула, оказывая давление на стенки кишечника и стимулируя мышечные сокращения (перистальтику), которые продвигают содержимое кишечника по пути», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова .ГеморройЭто опухшие вены вокруг ануса или внутри ректального канала. Они могут воспаляться, вызывая боль при попытке открыть кишечник, а иногда и кровоточить.Недостаток клетчатки может быть причиной геморроя, но также, если он уже присутствует, это ухудшит симптомы.Не чувство сытости после едыКлетчатка задерживает скорость опорожнения желудка, поэтому пища с высоким содержанием клетчатки остается в желудке дольше, чем пища с низким содержанием клетчатки, помогая вам чувствовать себя сытым дольше.«Увеличение содержания клетчатки в вашем рационе может помочь вам чувствовать себя менее голодным и помочь вам похудеть. Недостаток клетчатки заставляет вас продолжать перекусывать и есть».Вы не в состоянии похудетьКлетчатка может связываться с некоторыми продуктами и даже задерживать или предотвращать усвоение, помогая снизить ежедневное потребление калорий.Высокий уровень холестеринаКлетчатка помогает уменьшить всасывание холестерина из кишечника в кровоток."Каждые семь граммов клетчатки, съеденных в день, снижают риск сердечных заболеваний на девять процентов".