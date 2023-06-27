Гастроэнтеролог Алисова назвала 5 признаков дефицита клетчатки
Диета играет огромную роль в общем состоянии нашего здоровья, так как определенные группы продуктов питания, витамины и минералы важны для различных функций организма.
Клетчатка — это тип углеводов, который не может быть полностью переварен организмом. Это было связано с более низким риском серьезных заболеваний и заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, диабет 2 типа и рак кишечника.
Рекомендует потреблять около 30 граммов клетчатки в день, хотя большинство людей съедают всего около 20 граммов.
Запор
«Недостаток клетчатки приводит к твердому стулу, который трудно пройти. Клетчатка увеличивает объем стула, оказывая давление на стенки кишечника и стимулируя мышечные сокращения (перистальтику), которые продвигают содержимое кишечника по пути», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова .
Геморрой
Это опухшие вены вокруг ануса или внутри ректального канала. Они могут воспаляться, вызывая боль при попытке открыть кишечник, а иногда и кровоточить.
Недостаток клетчатки может быть причиной геморроя, но также, если он уже присутствует, это ухудшит симптомы.
Не чувство сытости после еды
Клетчатка задерживает скорость опорожнения желудка, поэтому пища с высоким содержанием клетчатки остается в желудке дольше, чем пища с низким содержанием клетчатки, помогая вам чувствовать себя сытым дольше.
«Увеличение содержания клетчатки в вашем рационе может помочь вам чувствовать себя менее голодным и помочь вам похудеть. Недостаток клетчатки заставляет вас продолжать перекусывать и есть».
Вы не в состоянии похудеть
Клетчатка может связываться с некоторыми продуктами и даже задерживать или предотвращать усвоение, помогая снизить ежедневное потребление калорий.
Высокий уровень холестерина
Клетчатка помогает уменьшить всасывание холестерина из кишечника в кровоток.
"Каждые семь граммов клетчатки, съеденных в день, снижают риск сердечных заболеваний на девять процентов".
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