Пульмонолог Фридлянд: после вдыхания корицы могут появиться дырки в лёгких. В таком случае известная своей пользой специя очень опасна — впрочем, как и другие сухие сыпучие смеси. Но и в целом-то у корицы набралось приличное количество противопоказаний и причин, почему нужно быть осторожнее, щедро посыпая булочки для придания им вкуса и аромата.Почему корица опасна и чемАллергия. Несмотря на то что эта пряная специя безопасна для большинства (если не увлекаться), у некоторых она всё же может вызвать аллергическую реакцию.Токсичность печени. Редко, но возможно из-за слишком большого количества коричного порошка или масла.Дырки в лёгких. Корица страшна при вдыхании — попадание её в лёгкие способно привести к развитию аспирационной пневмонии. Она тяжёло поддается лечению, бессильны даже антибиотики. А потом может присоединиться ещё и бактериальная инфекция. В итоге может развиться тяжёлая пневмония, предупредил врач-пульмонолог Александр Фридлянд.Головная боль. Всё из-за резкого запаха и вкуса этой специи.При беременности и ГВ. Высокие дозы корицы могут стимулировать сокращения матки и вызывать побочные эффекты у младенцев, поэтому осторожнее во время беременности и кормления грудью (ГВ).При диабете. Снижением уровня сахара в крови грозит чрезмерное употребление корицы в виде порошка, эфирного масла или в виде добавок.Кому корица противопоказанаесть болезнь печени и почек;заболевания ЖКТ;изменения гормонального фона и нарушения эндокринной системы;синдром раздражённого кишечника;нарушения свертываемости крови;гипертония;детям до трёх лет.Может взаимодействовать с лекарствами:антикоагулянтные (разжижающие);антибиотики;противогрибковые;для снижения сахара в крови.Сколько можно есть корицыБезопасную для здоровья дозу назвало Роскачество.Для взрослых — 3–5 граммов (5 г — это чайная ложка с горкой) в день.Для беременных женщин — 3 грамма в неделю.Для маленьких детей — 3 грамма в неделю.