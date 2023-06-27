Пульмонолог Фридлянд: после вдыхания корицы могут появиться дырки в лёгких
Почему корица опасна и чем
Аллергия. Несмотря на то что эта пряная специя безопасна для большинства (если не увлекаться), у некоторых она всё же может вызвать аллергическую реакцию.
Токсичность печени. Редко, но возможно из-за слишком большого количества коричного порошка или масла.
Дырки в лёгких. Корица страшна при вдыхании — попадание её в лёгкие способно привести к развитию аспирационной пневмонии. Она тяжёло поддается лечению, бессильны даже антибиотики. А потом может присоединиться ещё и бактериальная инфекция. В итоге может развиться тяжёлая пневмония, предупредил врач-пульмонолог Александр Фридлянд.
Головная боль. Всё из-за резкого запаха и вкуса этой специи.
При беременности и ГВ. Высокие дозы корицы могут стимулировать сокращения матки и вызывать побочные эффекты у младенцев, поэтому осторожнее во время беременности и кормления грудью (ГВ).
При диабете. Снижением уровня сахара в крови грозит чрезмерное употребление корицы в виде порошка, эфирного масла или в виде добавок.
Кому корица противопоказана
есть болезнь печени и почек;
заболевания ЖКТ;
изменения гормонального фона и нарушения эндокринной системы;
синдром раздражённого кишечника;
нарушения свертываемости крови;
гипертония;
детям до трёх лет.
Может взаимодействовать с лекарствами:
антикоагулянтные (разжижающие);
антибиотики;
противогрибковые;
для снижения сахара в крови.
Сколько можно есть корицы
Безопасную для здоровья дозу назвало Роскачество.
Для взрослых — 3–5 граммов (5 г — это чайная ложка с горкой) в день.
Для беременных женщин — 3 грамма в неделю.
Для маленьких детей — 3 грамма в неделю.
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