Как заметить проблемы с сердцем на ранней стадии

Сердечно- сосудистые нарушения занимают в настоящее время ведущее место в клинике заболеваний внутренних органов. Основная опасность сердечно-сосудистых заболеваний, которые начались незаметно, заключается в возможой инвалидности и даже внезапной смерти при острых состояних, как инсульт и инфаркт миокарда, требующих немедленного медицинского вмешательства.Главным признаком болезни сердца является боль в груди, она может быть острой, тупой, сдавливающей, постоянной или приступообразной, сопровождаться чувством жжения и отдачей в левую половину тела, спину, затылок, нередко сопровождаются чувством мучительного страха.Боли связанные с проблемами сердца не всегда проявляются в левой стороне грудной клетки, они могут возникнуть в области желудка, в шейном и грудном отделах позвоночника или проявляться в виде головных болей.Следующий основной признак сердечно-сосудистых заболеваний, это нарушение сердечного ритма. Учащение пульса может быть связано со стрессом или физическими нагрузками, но если сердцебиение остается сильным даже в состоянии покоя — это тревожный сигнал. Иногда пульс, становится редким— до 50 ударов в минуту, что также свидетельствует о сердечной патологии.Следующий симптом на который стоит обратить внимание, это отеки и боли в ногах, тяжесть походки, что появляется не только на фоне болезни почек, но и из-за того, что сердце плохо прокачивает кровь по сосудам. Боли в суставах, припухлость в области, как крупных, так и мелких суставов с ограничением подвижности — может быть признаком начинающегося ревматоидного миокардита.Частые головные боли и головокружения могут проявляться при повышенном артериальном давлении и являться предвестниками надвигающегося инсульта. Тошноты и рвота не всегда связана с расстройством пищеварения, может также служить признаком повышенного артериального или внутричерепного давления. Кашель, навязчивое покашливание, не связанное с простудой и при неэффективности лечения отхаркивающими и противокашлевыми средствами также может относиться к симптомам заболеваний сердечно- сосудистой системы.Одышка часто принимается за симптом легочной недостаточности, но может также служить болезнь сердца. При сердечно-сосудистых заболеваниях отмечается бледность кожи, посинение губ, носогубного треугольника. При функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы пациенты отмечают слабость, нарушения сна, дрожь в руках, нарушается концентрация внимания, отмечается быстрая утомляемость, необъяснимая тревожность, перепады давления как в сторону повышения так и снижения.Вовремя обратив внимание на эти симптомы, можно принять меры. Курение сигарет, увлечение алкоголем, несбалансированное питание, стрессы, отсутствие рациональной физической нагрузки, являются существенными факторами риска в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Также врач советует не избегать ежегодных профилактических врачебных осмотров, контроля артериального давления и ЭКГ, лабораторных анализов.