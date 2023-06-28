Терапевт Кондрахин назвал пять признаков того, что появились проблемы с почками
Специалист отмечает, что одной из основных задач почек является отвод лишней жидкости. В связи с этим, когда проявляются проблемы, визуально это можно понять по образованию отеков на лице. Кроме того, появляются боли и дискомфорт в поясничной области, которые не утихают даже при смене положения тела.
Также, говорит Андрей Кондрахин, о заболевании почек может рассказать повышенная температура. Если градусник указывает на жар в вечернее время, то вполне возможно причиной являются заболевания почек. Ну и, наконец, последним признаком является частое мочеиспускание с не характерным цветом и запахом.
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