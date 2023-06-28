Симптомы разрастания дрожжей в организме
Дрожжи поглощают любые виды сахара и превращают их в спирт и углекислый газ, поэтому несколько тысячелетий человек использует их в приготовлении теста и алкогольных напитков.
Симптомы дисбактериоза
В теле человека также имеются дрожжевые клетки. В небольших количествах они живут в толстом кишечнике и помогают усвоению пищи. Но иногда, в результате хронических сбоев организма, проблем пищеварения, приема антибиотиков и других факторов, некоторые виды могут начать бесконтрольно размножаться и занимают место полезных бактерий.
Такое нарушение баланса в организме называют дисбактериозом. При разрастании дрожжей появляются творожистые выделения из половых органов, белесый налет в полости рта. Могут возникать покраснения и опрелости в кожных складках тела, гнойные сыпи и инфекции ногтей.
Увеличение количества дрожжеподобных грибков негативно воздействует на весь организм и вызывает сбои в работе разных органов и систем:
расстройства желудочно-кишечного тракта – метеоризм, запоры и диареи, чувствительность на продукты;
головные боли, снижение сосредоточенности, быстрая утомляемость, раздражительность, ухудшение памяти, перепады настроения, депрессии;
кожные высыпания и болезни – прыщи и угри, микоз, стригущий лишай, экзема и псориаз;
инфекции ногтей, перхоть;
постоянный зуд в области вагины и ануса;
повышенная тяга к сладкому, резкие колебания сахара в крови.
При разрастании дрожжей, врачи назначают противогрибковые препараты, но разовое медикаментозное их подавление не решает эту задачу. Лечение длительное, в него входит, как избавление от избыточного количества дрожжей, так и мероприятия по заселению кишечника полезными живыми бактериями, способными вытеснить вредные организмы и в дальнейшем, не допускать их чрезмерного разрастания. Кроме приема медикаментов, обязательно соблюдение диеты, строгое исключение сладостей, алкоголя, хлебных и других дрожжевых изделий.
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