Симптомы разрастания дрожжей в организме

Дрожжи представляют собой группу одноклеточных грибов, размножающихся спорами, путем почкования от родительских клеток. Если среда их обитания богата углеводами, то процесс деления развивается очень быстро, и занимает пару часов. Как воздействуют дрожжи на организм человека?Дрожжи поглощают любые виды сахара и превращают их в спирт и углекислый газ, поэтому несколько тысячелетий человек использует их в приготовлении теста и алкогольных напитков.Симптомы дисбактериозаВ теле человека также имеются дрожжевые клетки. В небольших количествах они живут в толстом кишечнике и помогают усвоению пищи. Но иногда, в результате хронических сбоев организма, проблем пищеварения, приема антибиотиков и других факторов, некоторые виды могут начать бесконтрольно размножаться и занимают место полезных бактерий.Такое нарушение баланса в организме называют дисбактериозом. При разрастании дрожжей появляются творожистые выделения из половых органов, белесый налет в полости рта. Могут возникать покраснения и опрелости в кожных складках тела, гнойные сыпи и инфекции ногтей.Увеличение количества дрожжеподобных грибков негативно воздействует на весь организм и вызывает сбои в работе разных органов и систем:расстройства желудочно-кишечного тракта – метеоризм, запоры и диареи, чувствительность на продукты;головные боли, снижение сосредоточенности, быстрая утомляемость, раздражительность, ухудшение памяти, перепады настроения, депрессии;кожные высыпания и болезни – прыщи и угри, микоз, стригущий лишай, экзема и псориаз;инфекции ногтей, перхоть;постоянный зуд в области вагины и ануса;повышенная тяга к сладкому, резкие колебания сахара в крови.При разрастании дрожжей, врачи назначают противогрибковые препараты, но разовое медикаментозное их подавление не решает эту задачу. Лечение длительное, в него входит, как избавление от избыточного количества дрожжей, так и мероприятия по заселению кишечника полезными живыми бактериями, способными вытеснить вредные организмы и в дальнейшем, не допускать их чрезмерного разрастания. Кроме приема медикаментов, обязательно соблюдение диеты, строгое исключение сладостей, алкоголя, хлебных и других дрожжевых изделий.