Нутрициолог Строков дал 5 советов по похудению - «быстрое и легкое» сжигания жира

Независимо от того, пытаетесь ли вы улучшить свое здоровье или обрести желаемый вид, сжигание жира и тонизирование вполне могут потребовать изменений как в ваших тренировках, так и в вашем рационе. К счастью, есть несколько простых и быстрых способов сжигания жира.

Силовые тренировки

"Поднятие тяжестей, а также использование собственного веса для приседаний, отжиманий и планок. Согласно исследованиям, для потери жира силовые тренировки более эффективны, чем одни только аэробные упражнения", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .

Ешьте больше белка

Белок помогает вам чувствовать себя сытым дольше, что снижает аппетит и, следовательно, снижает общее потребление калорий. Хорошими источниками белка являются нежирное мясо, морепродукты, яйца и молочные продукты или белковые добавки. Для веганов следует употреблять чечевицу, тофу и нут.

Спите восемь часов в сутки

Недостаток сна может способствовать повышенному аппетиту, гормональным изменениям, вызывающим чувство голода, и повышенному риску ожирения.


Увеличьте потребление растворимой клетчатки

Растворимая клетчатка помогает поглощать воду и образовывать гель, который, в свою очередь, помогает замедлить прохождение пищи через пищеварительную систему. Это позволяет вам чувствовать себя сытым.

Сократите потребление сахара

Продукты с высоким содержанием сахара также содержат много калорий и не насыщают вас, поэтому в конечном итоге вы будете есть больше, чтобы удовлетворить свою тягу.

"Для более здорового питания замените сладости и шоколад низкокалорийными, естественно сладкими продуктами, такими как финики, инжир и груши, или закусками без сахара".
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