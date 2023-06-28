Нутрициолог Строков дал 5 советов по похудению - «быстрое и легкое» сжигания жира
Силовые тренировки
"Поднятие тяжестей, а также использование собственного веса для приседаний, отжиманий и планок. Согласно исследованиям, для потери жира силовые тренировки более эффективны, чем одни только аэробные упражнения", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .
Ешьте больше белка
Белок помогает вам чувствовать себя сытым дольше, что снижает аппетит и, следовательно, снижает общее потребление калорий. Хорошими источниками белка являются нежирное мясо, морепродукты, яйца и молочные продукты или белковые добавки. Для веганов следует употреблять чечевицу, тофу и нут.
Спите восемь часов в сутки
Недостаток сна может способствовать повышенному аппетиту, гормональным изменениям, вызывающим чувство голода, и повышенному риску ожирения.
Увеличьте потребление растворимой клетчатки
Растворимая клетчатка помогает поглощать воду и образовывать гель, который, в свою очередь, помогает замедлить прохождение пищи через пищеварительную систему. Это позволяет вам чувствовать себя сытым.
Сократите потребление сахара
Продукты с высоким содержанием сахара также содержат много калорий и не насыщают вас, поэтому в конечном итоге вы будете есть больше, чтобы удовлетворить свою тягу.
"Для более здорового питания замените сладости и шоколад низкокалорийными, естественно сладкими продуктами, такими как финики, инжир и груши, или закусками без сахара".
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