Большая разница в давлении на двух руках может говорить о проблемах с сердцем

Проверяя свое артериальное давление, следует измерять его на двух руках.ВрачиЕлена Малышева и Герман Гандельман напомнили россиянам:«Важно мерить давление на двух руках сразу. Если отмечается существенная разница в показателях, это может указывать на серьезные проблемы со здоровьем».По словам кардиолога Германа Гандельмана, благодаря работе сердца осуществляется приток крови в аорту, которая обеспечивает ее подачу сосудам конечностей. Если сердце здоровое и работает без нарушений, давление в двух руках будет примерно одинаковым (разница в показателях будет минимальной, не больше 5 или 10 делений).«Если есть препятствие, например, в правой руке расположилась атеросклеротическая бляшка, тогда давление на этой руке будет ниже», - добавила профессор Малышева.Врач констатировала, что данный симптом говорит об ишемии руки и нехватке кислорода, а подобное изменение является очень опасным. При подозрении на бляшку медик посоветовала выполнить специальный тест.В свою очередь, у детей большая разница в давлении на двух руках может говорить о пороке сердца. Доктор Малышева подчеркнула, что при измерении АД нужно всегда проверять две руки, а не одну.«Если на одной из рук давление ниже более чем на 10 мм рт. ст., нужно бить тревогу и обращаться к врачу», - резюмировала профессор.