Нутрициолог Строков объяснил насколько полезен ананас - витамины, минералы и бромелайн
"Среди витаминов особенно выделяется высокое содержание витамина С, а среди минералов марганца. Ананасы также очень низкокалорийны. Однако из-за высокого содержания сахара ананасы следует есть только в умеренных количествах", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков
Ананас: тропический фрукт с желтой мякотью очень полезен
Ананас содержит около 60 килокалорий на 100 граммов мякоти и чрезвычайно низкокалориен. Содержание воды в плодах составляет 85 процентов.
Есть также 320 миллиграммов марганца на 100 граммов. Марганец важен для здоровья костей, энергетического обмена и соединительной ткани.
Ананас также содержит 19 миллиграммов витамина С на 100 г. сладкий фрукт поддерживает иммунную систему вашего организма и защищает его от свободных радикалов.
Еще один ингредиент, содержащийся в ананасе, — бромелайн.
"Это помогает вашему организму метаболизировать белки и, таким образом, способствует наращиванию мышечной массы".
Тропический фрукт содержит много фруктозы, а именно около 10 граммов на 100 граммов, именно поэтому не стоит есть ананас слишком много.
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