Названа опасность использования сухого шампуня

Частое использование сухого шампуня повышает риск выпадения волос, предупредила трихолог Наталия Жовтан. Она пояснила, что это связано с закупориванием волосяных фолликул, протоков сальных и потовых желез. По словам специалиста, в связи с этим рекомендуется использовать такие средства не чаще двух-трех раз в месяц.Основными «рабочими» частичками являются сорбенты, которые впитывают кожное сало и маскируют загрязнения. Эти частички остаются на коже даже после правильного нанесения средства и могут закупоривать и волосяной фолликул, и выходные протоки сальных и потовых желез, чем провоцируют воспаление, — разъяснила трихолог.По ее словам, такие средства также могут вызывать аллергические реакции, раздражение кожи, зуд. Кроме того, если у человека есть проблемы с кожей головы или волосами, их состояние может ухудшиться. Жовтан уточнила, что сухие шампуни приводят к тусклости волос, лишают их блеска, а при неправильном подборе цвета пигмента частички будут оставаться у корней и на одежде в виде мелкой пыли. Трихолог подчеркнула, что использование таких средств противопоказано детям и людям с чувствительной кожей головы.Профессор Сергей Гильденскиольд ранее заявил, что ученые на данный момент не нашли способа избавиться от седины. По его словам, воспрепятствовать изменениям в организме не удалось ни внутренними, ни внешними воздействиями.