Врач Андреева: сон на правом боку наносит вред пищеварению

С другой стороны, переключение на левую сторону может снизить риск изжоги и расстройства пищеварения.Спите ли вы на животе или на левом боку, выбор положения для сна обычно диктуется привычкой и удобством. Однако то, как вы спите часами каждую ночь, может иметь последствия, выходящие за рамки восстановления уровня энергии.Разные позы для сна могут повлиять на ваше здоровье.«Вы спите на левом боку? Есть преимущества как для сна на правом боку, так и для сна на левом боку», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Если кислотный рефлюкс и проблемы с пищеварением кажутся более знакомыми, чем вам хотелось бы, возможно, пришло время сменить позу для сна.«Для здоровья пищеварительной системы лучше спать на левом боку. Когда мы спим на левом боку, желудок и его желудочный сок остаются ниже пищевода, что уменьшает изжогу и расстройство пищеварения».Сон на правом боку может увеличить риск попадания желудочной кислоты обратно в пищевод. Это может означать плохие новости для страдающих изжогой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). К счастью, сон на левом боку может принести облегчение.Сон на левом боку может способствовать лучшему пищеварению.Это позволяет гравитации облегчить движение пищи из желудка в тонкую кишку, что может помочь в правильном пищеварении и снизить вероятность кислотного рефлюкса или изжоги.«Это положение помогает держать желудок ниже пищевода, уменьшая вероятность попадания желудочной кислоты обратно в пищевод».