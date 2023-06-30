Нутрициолог раскрыла способы избавиться от целлюлита
Примеры здоровых продуктов, которые следует включить в свой рацион: авокадо, листовая зелень, орехи, ягоды, цельные зерна, а также рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, например, лосось или скумбрия, — пояснила специалист.
Кроме того, Мельникова советует не забывать о регулярных физических нагрузках. Они помогают скорректировать кровообращение во всем организме и укрепляют мышцы, благодаря чему кожа становится упругой и гладкой. Самыми эффективными упражнениями для избавления от целлюлита нутрициолог называет приседания, выпады, толчки, боковые подъемы ног, бег, прыжки на скакалке, езду на велосипеде и занятия альпинизмом.
Также важно пить достаточное количество воды. Это позволит вымывать из организма токсины, которые способствуют образованию «жировых карманов» под поверхностью кожи. Мельникова рекомендует использовать лосьоны и кремы, которые обеспечат временное уменьшение «апельсиновой корки». К ним относятся эфирные масла, средства с ретинолом и витамином Е, отшелушивающие средства, пояснила специалист. Разрушить жировые ткани также можно, прибегнув к профессиональным процедурам, например, к лазерной терапии.
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