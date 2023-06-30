Как вылечить аллергию на кошек, рассказала генетик Джемилева

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В наше время аллергия больше не приговор. Если вы мечтали завести домашнего любимца и при этом чихаете каждый раз, когда погладите кота, есть несколько способов решить эту проблему.Редкий человек не любит кошек. Породистые и не очень, мохнатые и лысые, смешные и независимые — эти животные давно покорили сердце человека.А что делать, если завести кошечку очень хочется, но вы страдаете от аллергии? Есть ли кошки, от которых аллергик точно не будет чихать? Отвечает на эти вопросы доктор медицинских наук, аллерголог Лиля Джемилева.По словам врача, полностью неаллергенных пород нет. Вопреки стереотипам, таковыми даже не являются лысые кошки. Дело в том, что аллергическая реакция появляется, как правило, не только после контакта с шерстью животного, но и от слюны, выделений, перхоти.«Не существует кошек, на которые бы не возникала аллергия в 100%, то есть совсем неалергенных пород нет. Это плохая новость. Но есть и хорошая: существуют гипоаллергенные породы. Все зависит от содержания белков Fel d 1 и Fel d 2 в эпидермисе питомца. Именно эти белки, а точнее, их концентрация в выделениях, слюне, эпидермисе животного определяют силу аллергической реакции. Большинство пациентов с аллергией на кошек имеют повышенный уровень иммуноглобулина IgE», — говорит Джемилева.Как вообще понять, что у вас есть аллергия на кошек? Специалист поясняет: обычно все симптомы аллергической реакции на кошку появляются сразу после контакта с животным.Вот несколько самых распространенных:удушье;слезы;кашель;зуд в горле, зуд нёба, глаз, кожи лица и рук.«Кстати, домашняя мебель, текстиль, полы квартиры или дома, где живет кошка, также буквально „напитаны“ аллергенными белками», — предупреждает Джемилева.А какие кошки считаются гипоаллергенными?«Гипоаллергенными породами считаются животные, синтезирующие минимальные количества аллергенов Fel d 1 и Fel d 2, причем среди этих пород есть как длинношерстные, так и гладкие кошки. Это, например, сфинкс, сибирская кошка, бамбино, девон- и корниш-рекс, ориентал, эльфы», — объясняет врач.Что делать, если человек с аллергией на кошек вынужден все-таки жить в доме, где есть это животное? Есть несколько простых способов снизить риски.«Можно чаще делать влажную уборку и купать питомцев, не позволять кошке лежать на постели или контактировать с одеждой», — советует аллерголог.Но есть и более радикальные способы избавиться от аллергии.«Лечить аллергию на кошек можно и нужно, в этом помогает АСИТ-терапия. Она заключается в длительном введении микродоз аллергенов Fel d 1 и Fel d 2 для истощения пула IgE в сыворотке пациента».