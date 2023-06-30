Какие анальгетики на самом деле усиливают боль

Анальгетики – группа медицинских препаратов, которые применяются для облегчения болевого синдрома различного происхождения. Они назначаются в самых разных случаях: начиная от головной боли и заканчивая паллиативным лечением.ИсследованиеВ новом эксперименте приняли участие более 340 человек, страдающие от острой боли в пояснице либо шее. Половине из них выдавались опиоидные анальгетики, а всем остальным – такой же наружности плацебо.По прошествии шести недель ученые намеревались выяснить, кто чувствовал себя лучше и не испытывал сильных болей. Как оказалось, медикаменты не только не принесли видимой пользы участникам, а только лишь ухудшили их состояние здоровья.РезультатыВо-первых, участники контрольной группы не могли похвастаться отсутствием болей либо их уменьшением – то есть ощущали они себя примерно так же, как и вторая половина испытуемых. Во-вторых, принимавшие в течение полутора месяцев анальгетики люди больше жаловались на тошноту, головокружение и запоры. В-третьих, они отмечали перемены в своем ментальном состоянии и поведении: перепады настроения, затуманенное сознание."Наше исследование предоставляет убедительные доказательства того, что опиоиды играют ограниченную роль в лечении острой боли в пояснице и шее. Задача состоит в том, чтобы донести эту новую информацию до широкой общественности и применить полученные результаты на практике".Опиоиды являются одним из наиболее часто назначаемых обезболивающих для людей с болями в пояснице и шее, отмечают специалисты. В Австралии, например, почти половине пациентов с такими симптомами терапевты прописывают опиоидные анальгетики, в состав которых входит оксикодон.