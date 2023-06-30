Диетолог Пономарева: эти 5 ошибок с утра мешают похудеть

Желание похудеть есть, но цифра на весах упорно не меняется. Дело не обязательно в вашей диете — неправильный утренний распорядок тоже может стать помехой для похудения.Вы начали заниматься спортом и питаетесь здоровой пищей, но на самом деле вы не теряете вес. Тело и успех потери веса определяются многими различными факторами."Ваш утренний распорядок также может быть виноват в том, что килограммы не хотят падать. Есть пять сценариев, которые могут быть нездоровыми для вас по утрам", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .1. Вы слишком долго спитеМы уже знаем, что слишком мало сна. Способствует увеличению веса, потому что, например, в результате страдает обмен веществ и уровень холестерина."Но верно и обратное: те, кто спит более десяти часов, могут иметь более высокий ИМТ, чем люди, которые спят семь-восемь часов".2. Неубранная постельДело здесь не в том, что приличная кровать снижает вес. Но это указывает на несколько хороших качеств. Например, что вы дисциплинированы. Эта дисциплина также помогает, например, упаковать здоровую еду для обеденного перерыва или следить за ежедневным подсчетом калорий.3. Будьте готовы к светуСолнечный свет не только пополняет запасы витамина D. Яркость по утрам также разбудит ваш метаболизм, который сразу же начнет сжигать энергию."Всего 20-30 минут утреннего света может быть достаточно, чтобы положительно повлиять на ИМТ".4. Вы избегаете взвешиванияИсследования показали, что если вы взвешиваетесь каждый день, вы легче теряете вес или поддерживаете свой вес. Лучшее время для этого – утро.Цель состоит в том, чтобы почувствовать собственное тело и следить за своим весом с помощью весов. Когда вы видите первые успехи в похудении, это мотивирует вас, и вы хорошо начинаете день.5. Вы неправильно завтракаетеПервый прием пищи — в идеале — завтрак. Утром можно позволить плотный прием пищи."Это держит гормоны, стимулирующие аппетит, такие как грелин, в организме под контролем. Вы также можете сэкономить несколько калорий в день".