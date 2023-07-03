Врач Микитюк заявила, что для профилактики потливости нужно есть меньше жира

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Врач-диетолог Людмила Микитюк: для предотвращения обильной потливости нужно сокращать потребление жиров.Диетолог Людмила Микитюк заявила в интервью:«Чтобы уменьшить потоотделение, нужно пересмотреть свой рацион».Врач объяснила, что повышенная потливость бывает тесно связана с едой, повышающей в организме уровень холестерина.«Некоторые блюда повышают холестерин, что нарушает работу системы кровообращения и влияет на уровень насыщения кислородом головного мозга. Все это приводит к обильному потоотделению», – констатировала специалистка.Микитюк отметила, что для профилактики потливости нужно есть меньше жиров, поскольку богатая жиром (прежде всего, насыщенным или животным жиром) пища особенно активно стимулирует рост уровня холестерина в крови. Тем, кто сильно потеет, медик посоветовала проанализировать свое питание и исключить (хотя бы на время) присутствующие в нем колбасные изделия и мясные консервы. Жирность молочных продуктов, употребляемых в пищу, не должна превышать 2,5 процентов.Кроме того, для снижения уровня холестерина и вместе с этим для профилактики потливости нужно исключить из питания или свести к минимуму высококалорийные и не слишком здоровые продукты – полуфабрикаты, фастфуд, готовые соусы.Микитиюк обратила внимание, что выделение пота телом активизируется при употреблении продуктов и напитков, содержащие высокие концентрации активных веществ, обладающих сильно выраженным вкусом, ароматом. Если возникает проблема с потливостью, от них лучше отказаться тоже.«Следует ограничить употребление имбиря, чеснока, кориандра и кофе, так как эти продукты являются активаторами симпатической нервной системы, которая влияет в том числе на потоотделение».Чтобы запах пота не имел неприятных нот, медик порекомендовала достаточно пить чистой воды, употреблять продукты, насыщенные витаминами и микроэлементами, – прежде всего, растительные.