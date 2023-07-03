Болезнь цивилизации: что такое варикоз, почему возникает и можно ли уберечься

Варикоз — это болезнь цивилизации. По данным всемирной организации здравоохранения, сегодня страдают варикозом до 40 процентов мужского и более 60 процентов женского населения земли.Современной медицине известно множество факторов, повышающих риск заболевания, рассказывает врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Хачатур Кургинян. Это — наследственность, вредные привычки, тяжелая работа, а у женщин — еще и беременность, ношение неудобной обуви на каблуках.— Проблемами многих стали сегодня также лишний вес, низкая физическая активность и сидячая работа, — поясняет Хачатур Кургинян. — Если человек постоянно сидит на работе, мало ходит, то кровь у него в нижних конечностях застаивается, а кровоток замедляется.В большей степени страдают люди, чья профессиональная деятельность связана с постоянным стоянием на ногах, однако и сидячая работа негативно сказывается из-за пережатия подколенных вен. От варикоза страдают не только водители-дальнобойщики, но и учителя, парикмахеры, врачи, а также офисные работники.Как распознать?Варикоз можно диагностировать, даже не имея медицинского образования. Однозначный признак патологии — появление шишек или узлов на ногах.— Чаще всего пациентов беспокоит тяжесть в ногах, чувство распирания, а также несильная ноющая боль в икрах, — рассказывает эксперт. — Иногда появляются жалобы на боль в области варикозных вен и повышенную утомляемость ног.Если варикоз не лечить, неизбежно возникают осложнения: тромбофлебит, экзема, трофическая венозная язва. Это очень серьезные заболевания.— Тромбофлебит опасен тем, что образовавшийся тромб может оторваться и распространиться с током крови. При его попадании в легочную артерию развивается тромбоэмболия, что вызывает летальный исход, — отметил Хачатур Михайлович. — Или взять трофическую язву. Если она открытая, то тут же превращается в потенциальный источник инфекции, многократно повышающий риск развития рожистого воспаления, флегмоны, лимфаденита, сепсиса, газовой гангрены. Проникновение патогенных микроорганизмов в суставы и костную ткань может привести даже к ампутации конечности.Главное — не откладыватьМожно ли противостоять варикозу? Да.— Активность мышц поможет протолкнуть кровь к сердцу. Во время работы нужно вставать на пару минут, чтобы пройтись внутри помещения. В выходные гуляйте на улице по два часа в день, но поначалу достаточно и 30 минут, — пояснил эксперт.Врач также советует следить за весом.— При появлении первых признаков варикоза — появлении шишек, узлов, чувства тяжести в ногах, нужно сразу обратиться к хирургу-флебологу, — напомнил Хачатур Кургинян.Чтобы поставить точный диагноз и подобрать оптимальную тактику лечения, необходимо пройти комплексное флебологическое обследование в специализированной клинике.Оно включает в себя консультацию хирурга-флеболога, осмотр и ультразвуковое дуплексное сканирование вен ног. Это золотой стандарт и один из эффективных методов диагностики варикоза.Без боли и шрамовПо мнению эксперта, если заболевание выявлено на начальной стадии, нередко удается ограничиться консервативной терапией. Врач может назначить лекарственные препараты. Они снизят вязкость крови, улучшат питание тканей, избавят от воспаления и отечности, предотвратят дальнейшее растяжение вен. Однако нужно помнить, что использование таблеток и мазей помогает лишь избавиться от симптомов, но решить проблему лекарства не способны. Полностью вылечить варикоз можно только с помощью оперативных методов лечения.Один из наиболее эффективных методов лечения — эндовенозная лазерная коагуляция. Эта современная лазерная методика позволяет устранить не только симптомы, но и саму причину болезни. Кроме того, это еще и надежный способ всего за один день вернуть ногам привлекательный вид, защитить себя от ежедневной боли, отеков, предупредить развитие осложнений.Операция — малоинвазивная, проводится она под местной анестезией и длится всего 40–60 минут. В этот же день пациент спокойно уходит домой пешком. Пару недель будут запрещены большие нагрузки, а потом можно жить как раньше, только качество жизни станет заметно выше.Не откладывайте лечение варикоза, тогда летний отдых будет только в радость!