Врач Ярцева: увлеченность молочными продуктами и мясом чревата камнями в почках

Врач Ирина Ярцева: часто потребление молочных продуктов, мяса и минеральной воды вредит людям, предрасположенным к возникновению камней в почках.В интервью иммунолога и терапевта Ирины Ярцевой прозвучало предупреждение о том, что некоторые продукты и напитки способствуют появлению камней в почках. В частности, отметила специалистка, такой способностью обладают продукты с высоким содержанием таких ингредиентов как кальций, белок, соль. К примеру, появлением камней в почках чревата увлеченность молочными продуктами и мясом – особенно при имеющемся повышенном риске этой проблемы.«Кальций – это молочные продукты, а белок – это мясо. Если есть предрасположенность к образованию камней в почках, то таких продуктов нужно есть как можно меньше», - сказала врач Ирина Ярцева .Медик констатировала, что одним из наиболее вредных для почек факторов, распространенных среди современных людей, является недостаточное питье чистой воды, между тем как привычка пить воду препятствует появлению концентрированной мочи и формированию камней в почках.Но что важно: в питьевой воде не должно содержаться много кальция.«Употребление чрезмерно минерализованной воды – это тоже очень частый фактор развития камней в почках», – предостерегла терапевт.