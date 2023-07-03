Врач Ярцева: увлеченность молочными продуктами и мясом чревата камнями в почках
В интервью иммунолога и терапевта Ирины Ярцевой прозвучало предупреждение о том, что некоторые продукты и напитки способствуют появлению камней в почках. В частности, отметила специалистка, такой способностью обладают продукты с высоким содержанием таких ингредиентов как кальций, белок, соль. К примеру, появлением камней в почках чревата увлеченность молочными продуктами и мясом – особенно при имеющемся повышенном риске этой проблемы.
«Кальций – это молочные продукты, а белок – это мясо. Если есть предрасположенность к образованию камней в почках, то таких продуктов нужно есть как можно меньше», - сказала врач Ирина Ярцева .
Медик констатировала, что одним из наиболее вредных для почек факторов, распространенных среди современных людей, является недостаточное питье чистой воды, между тем как привычка пить воду препятствует появлению концентрированной мочи и формированию камней в почках.
Но что важно: в питьевой воде не должно содержаться много кальция.
«Употребление чрезмерно минерализованной воды – это тоже очень частый фактор развития камней в почках», – предостерегла терапевт.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Урология
Добавить комментарий