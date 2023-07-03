Врач Захарова: 3 тревожных признака, что у вас больные почки

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Хроническая болезнь почек незаметно меняет наш организм. Это тихая, крадущаяся опасность.Отек глаз или нижних конечностейПочти у каждого человека определенного возраста есть опухшие лодыжки, или, говоря техническим языком, отеки."Однако, если отек также можно увидеть утром, когда вы смотрите в зеркало (отек век), и могут быть затронуты обе голени, почки также могут быть виноваты", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Тогда срочно требуется медицинское обследование.Пенистая мочаПенистая моча также может свидетельствовать о заболевании почек. Больные почки больше не могут удерживать белок. Белок выводится из пораженных почечных телец с мочой и не возвращается в кровь."Моча пенится при мочеиспускании. В крови не хватает белка. Так что почки надо проверить".Повышенное артериальное давлениеПочки являются основными органами регуляции артериального давления. Они контролируют выброс гормонов, контролирующих артериальное давление, посредством различных зондов или измерительных систем, расположенных в почечных тельцах.Однако, если почечные тельца больны, этот механизм больше не работает. В результате постоянно повышается артериальное давление. Обычно не только днем, например при стрессе, но и ночью. Вот почему всегда важно проверять почки, если у вас высокое кровяное давление.