Стоматолог Девоти рассказал о разрушающей зубы ежедневной привычке

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Стоматолог Данте Девоти из Колледжа стоматологической медицины Колумбийского университета заявил, что один способ употребления напитков представляет опасность для зубов.По словам специалиста, главной причиной эрозии зубов является кислота. Ежедневно мы употребляем напитки с этим веществом, а человеческая слюна обладает свойством нейтрализовывать кислотность. Но чтобы сделать это, ей потребуется около часа.Поэтому при неторопливом употреблении напитка слюна не успевает обезвредить кислоту, что представляет опасность для зубов.Стоматолог рекомендует употреблять свои напитки сразу, а не растягивать их на несколько часов, иначе зубы будут постоянно находиться под воздействием разрушающего вещества.