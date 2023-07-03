Терапевт Ильинская: частые болезни могут возникать из-за того, что употребляется много сахара

Терапевт Тамара Ильинская назвала патологические признаки того, что в питании человека присутствует слишком много сахара.Избыточное потребление сахара может иметь место не только в тех случаях, когда употребляется много сладостей. Даже несладкие продукты, предлагаемые нам пищевой промышленностью, могут содержат в своем составе добавленный сахар. Кроме того, много сахара можно получать с напитками, включая алкоголь, – об этом напомнила врач-терапевт Тамара Ильинская.Специалист рассказала, что указывает на злоупотребление сахаром.Повышенный аппетит, постоянный голод. Употребление сахара повышает уровень глюкозы в крови, причем сразу существенно. В ответ организм вырабатывает инсулин – гормон, распределяющий глюкозу по клеткам тела. Поэтому после сладкого обостряется аппетит: благодаря инсулину глюкоза в крови быстро «утилизируется» и клетки вновь начинают требовать себе питание. Если же возникает привыкание к инсулину, клетки вовсе перестают получать глюкозу и начинают голодать.Частые грибковые инфекции. По словам врача, грибки и бактерии очень комфортно себя чувствуют и быстро размножаются в среде, где много сахара.Частые позывы в туалет. Чем больше сахара в крови, тем чаще приходится ходить в туалет, потому что тело пытается снизить этот слишком высокий уровень глюкозы, от которой избавляется с помощью мочи.Сухая кожа. Эта проблема является прямым результатом чрезмерного мочеиспускания.«Размытое» зрение. Теряя много жидкости с мочой для выведения излишков сахара, организм подвергается обезвоживанию – оно способно ухудшить состояние органов зрения.Постоянная усталость. Терапевт Ильинская объяснила: когда человек есть слишком много сахара, он перегружает организм, который в какой-то момент перестает правильно его усваивать. В результате тело не использует должным образом энергию, которую могло бы получать от глюкозы в крови.Частые болезни. Медик заявила, что они тоже могут возникать из-за того, что употребляется много сахара.«Большое количество поедаемого сахара негативно влияет на иммунную систему, поскольку тело тратит много ресурсов на попытки очиститься от его излишков. Если иммунная система ослабевает, мы начинаем чаще болеть».Эмоциональные проблемы. Терапевт Ильинская подчеркнула, что мозг работает лучше всего, когда он стабильно снабжается одинаковым количеством глюкозы. Когда употребляется слишком много сахара, это сказывается на работе мозга, вызывая перепады настроения, депрессию и тревожные расстройства.