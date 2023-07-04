Врач Мухина: кровь хорошо разжижает вода с лимоном или чесноком

Употребление воды с добавлением лимона или чеснока является эффективным способом борьбы с густой кровью и тромбами, заявила врач-диетолог Марият Мухина.Врач Мухина рассказала в интервью о напитках для разжижении крови – одним из них она назвала воду с лимоном.«В крови присутствуют разные жиры, которые склонны собираться в комочки, усиливать вязкость крови, оседать на стенках сосудов. Кислота лимона может расщеплять эти жиры на более мелкие фракции. Такая вода разжижает кровь, уменьшает ее вязкость», – объяснила специалист «Москве 24».Еще один напиток из числа разжижителей крови – вода с добавлением меда. Марият Мухина отметила, что мед содержит много таких веществ как салицилаты, являющиеся натуральным природным аспирином. Именно благодаря их действию питье воды с медом способствует снижению вязкости крови.Помимо этого, кровь хорошо разжижает чеснок.«Можно сделать настой на чесноке. Его просто настаивают на воде и употребляют внутрь», – подсказала эксперт.