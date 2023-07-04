Как избавиться от храпа быстро и навсегда
Храп - это распространенное явление, с которым сталкиваются многие люди. Он не только может негативно сказываться на качестве сна, но и влиять на общее состояние здоровья и отношения с партнером.
Если вы хотите избавиться от храпа навсегда и вернуться к спокойному и здоровому сну, обратите внимание на образ жизни и состояние здоровья.
Что такое храп
Храп — это звук, который появляется при прохождении воздуха через частично заблокированные дыхательные пути.
Практически все взрослые хотя бы раз в жизни храпели. В возрасте от 30 до 60 лет периодически храпят 44% мужчин и 28% женщин, старше 60 лет — больше половины.
Почему мы храпим
Во время дыхания воздух проходит через нос, рот и горло. Если на пути встречается препятствие, возникает вибрация. Так бывает, например:
из-за увеличенного мягкого нёба и нёбного язычка;
миндалин;
аденоидов;
языка.
Что влияет на храп
Факторов риска несколько.
Пол
У мужчин храп встречается чаще, потому что у них обычно крупнее хрящи гортани, а мягкие ткани — объёмнее.
Возраст
С возрастом мышечный тонус снижается, мягкие ткани сильнее провисают, из-за чего сужаются дыхательные пути.
Анатомические особенности
Храп часто возникает из-за увеличенных аденоидов, больших миндалин или языка, которые затрудняют прохождение воздуха через нос и рот. Также блокировать поток воздуха может искривлённая носовая перегородка.
Наследственность
Храп передаётся по наследству. Точнее не сам храп, а анатомические особенности из предыдущего пункта. Так что если ваш родитель храпит, вы, скорее всего, тоже будете.
Алкоголь и некоторые лекарства
Алкоголь, снотворные, противотревожные средства и некоторые другие лекарства угнетают центральную нервную систему. Также они снижают тонус мышц, которые провисают и блокируют поток воздуха.
Вес
При лишнем весе мягких тканей в дыхательных путях больше. Поэтому полные люди чаще жалуются на храп.
Состояние здоровья
Храп может появляться, например, во время простуды или обострения аллергии. В такие моменты из-за воспаления и усиления кровотока мягкие ткани отекают и не дают воздуху проходить свободно. Похожий процесс часто бывает у беременных, но у них он связан с гормональными изменениями.
Недостаток сна
Из-за нехватки сна мышцы хуже держат тонус, поэтому от усталости люди чаще храпят.
Положение тела
Когда вы лежите на спине, то гравитация уменьшает просвет дыхательных путей. Из-за этого они больше вибрируют.
Чем опасен храп
Сам по себе — ничем. Он раздражает, но в общем не вредит. Но если вы храпите очень часто или так сильно, что мешаете партнёру, то стоит обратиться к врачу. Возможно, у вас развилось опасное состояние — апноэ во сне. Это периоды, когда человек перестаёт дышать на короткое время.
Симптомы апноэ включают:
остановки дыхания;
ощущение, что вы задыхаетесь, например когда просыпаетесь;
частые пробуждения;
громкий храп.
В течение дня могут быть:
сильная усталость;
проблемы с концентрацией;
перепады настроения;
головные боли при пробуждении.
Без лечения апноэ во сне может привести к другим проблемам, включая:
повышенное артериальное давление;
увеличенный риск инсульта;
диабет второго типа;
сердечно-сосудистые заболевания;
депрессию или расстройства настроения;
повышенный шанс попасть в аварию, вызванную усталостью;
трудности с концентрацией внимания на работе или в школе;
проблемы с партнёром.
Как лечить храп
Начните с образа жизни. Но если храп не поддаётся, обратитесь к врачу, чтобы он посоветовал специальные приспособления либо направил на операцию.
Пересмотрите образ жизни
Эти советы помогут предотвратить храп:
Держите вес под контролем.
Спите на боку. Если во сне вы всё равно переворачиваетесь на спину, попробуйте сделать на пижаме сзади карман и класть в него, например, теннисный мячик.
Немного поднимите изголовье своей кровати или возьмите дополнительную небольшую подушку.
Пейте меньше алкоголя и снотворных, а лучше — откажитесь от них вообще.
Бросьте курить.
Высыпайтесь. Взрослые должны спать не менее 7 часов в сутки. Рекомендуемое количество сна для детей зависит от возраста. Для дошкольников это 10–13 часов в день, для младших школьников — 9–12, а для подростков — 8–10.
Воспользуйтесь специальными приспособлениями
От храпа помогают специальные девайсы для носа или рта.
Для носа существуют расширители, которые усиливают поток воздуха. Они представляют собой гибкие полоски, которые клеят на переносицу или вставляют в нос. Последние, как правило, более эффективны.
Для рта есть капы, которые выдвигают челюсть вперёд, либо мундштуки, которые нужно держать между зубов: они удерживают язык на месте.
К этим устройствам нужно будет привыкать.
Обратитесь к хирургу
Операция нужна для того, чтобы убрать механическое препятствие. Это может быть:
увулопалатопластика, или уменьшение размеров нёбного язычка;
септопластика, или операция на носовой перегородке, которая убирает искривление;
тонзиллэктомия, или удаление миндалин;
аденоидэктомия, или удаление аденоидов.
Если вы хотите избавиться от храпа навсегда и вернуться к спокойному и здоровому сну, обратите внимание на образ жизни и состояние здоровья.
Что такое храп
Храп — это звук, который появляется при прохождении воздуха через частично заблокированные дыхательные пути.
Практически все взрослые хотя бы раз в жизни храпели. В возрасте от 30 до 60 лет периодически храпят 44% мужчин и 28% женщин, старше 60 лет — больше половины.
Почему мы храпим
Во время дыхания воздух проходит через нос, рот и горло. Если на пути встречается препятствие, возникает вибрация. Так бывает, например:
из-за увеличенного мягкого нёба и нёбного язычка;
миндалин;
аденоидов;
языка.
Что влияет на храп
Факторов риска несколько.
Пол
У мужчин храп встречается чаще, потому что у них обычно крупнее хрящи гортани, а мягкие ткани — объёмнее.
Возраст
С возрастом мышечный тонус снижается, мягкие ткани сильнее провисают, из-за чего сужаются дыхательные пути.
Анатомические особенности
Храп часто возникает из-за увеличенных аденоидов, больших миндалин или языка, которые затрудняют прохождение воздуха через нос и рот. Также блокировать поток воздуха может искривлённая носовая перегородка.
Наследственность
Храп передаётся по наследству. Точнее не сам храп, а анатомические особенности из предыдущего пункта. Так что если ваш родитель храпит, вы, скорее всего, тоже будете.
Алкоголь и некоторые лекарства
Алкоголь, снотворные, противотревожные средства и некоторые другие лекарства угнетают центральную нервную систему. Также они снижают тонус мышц, которые провисают и блокируют поток воздуха.
Вес
При лишнем весе мягких тканей в дыхательных путях больше. Поэтому полные люди чаще жалуются на храп.
Состояние здоровья
Храп может появляться, например, во время простуды или обострения аллергии. В такие моменты из-за воспаления и усиления кровотока мягкие ткани отекают и не дают воздуху проходить свободно. Похожий процесс часто бывает у беременных, но у них он связан с гормональными изменениями.
Недостаток сна
Из-за нехватки сна мышцы хуже держат тонус, поэтому от усталости люди чаще храпят.
Положение тела
Когда вы лежите на спине, то гравитация уменьшает просвет дыхательных путей. Из-за этого они больше вибрируют.
Чем опасен храп
Сам по себе — ничем. Он раздражает, но в общем не вредит. Но если вы храпите очень часто или так сильно, что мешаете партнёру, то стоит обратиться к врачу. Возможно, у вас развилось опасное состояние — апноэ во сне. Это периоды, когда человек перестаёт дышать на короткое время.
Симптомы апноэ включают:
остановки дыхания;
ощущение, что вы задыхаетесь, например когда просыпаетесь;
частые пробуждения;
громкий храп.
В течение дня могут быть:
сильная усталость;
проблемы с концентрацией;
перепады настроения;
головные боли при пробуждении.
Без лечения апноэ во сне может привести к другим проблемам, включая:
повышенное артериальное давление;
увеличенный риск инсульта;
диабет второго типа;
сердечно-сосудистые заболевания;
депрессию или расстройства настроения;
повышенный шанс попасть в аварию, вызванную усталостью;
трудности с концентрацией внимания на работе или в школе;
проблемы с партнёром.
Как лечить храп
Начните с образа жизни. Но если храп не поддаётся, обратитесь к врачу, чтобы он посоветовал специальные приспособления либо направил на операцию.
Пересмотрите образ жизни
Эти советы помогут предотвратить храп:
Держите вес под контролем.
Спите на боку. Если во сне вы всё равно переворачиваетесь на спину, попробуйте сделать на пижаме сзади карман и класть в него, например, теннисный мячик.
Немного поднимите изголовье своей кровати или возьмите дополнительную небольшую подушку.
Пейте меньше алкоголя и снотворных, а лучше — откажитесь от них вообще.
Бросьте курить.
Высыпайтесь. Взрослые должны спать не менее 7 часов в сутки. Рекомендуемое количество сна для детей зависит от возраста. Для дошкольников это 10–13 часов в день, для младших школьников — 9–12, а для подростков — 8–10.
Воспользуйтесь специальными приспособлениями
От храпа помогают специальные девайсы для носа или рта.
Для носа существуют расширители, которые усиливают поток воздуха. Они представляют собой гибкие полоски, которые клеят на переносицу или вставляют в нос. Последние, как правило, более эффективны.
Для рта есть капы, которые выдвигают челюсть вперёд, либо мундштуки, которые нужно держать между зубов: они удерживают язык на месте.
К этим устройствам нужно будет привыкать.
Обратитесь к хирургу
Операция нужна для того, чтобы убрать механическое препятствие. Это может быть:
увулопалатопластика, или уменьшение размеров нёбного язычка;
септопластика, или операция на носовой перегородке, которая убирает искривление;
тонзиллэктомия, или удаление миндалин;
аденоидэктомия, или удаление аденоидов.
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