Как избавиться от храпа быстро и навсегда

Храп - это распространенное явление, с которым сталкиваются многие люди. Он не только может негативно сказываться на качестве сна, но и влиять на общее состояние здоровья и отношения с партнером.Если вы хотите избавиться от храпа навсегда и вернуться к спокойному и здоровому сну, обратите внимание на образ жизни и состояние здоровья.Что такое храпХрап — это звук, который появляется при прохождении воздуха через частично заблокированные дыхательные пути.Практически все взрослые хотя бы раз в жизни храпели. В возрасте от 30 до 60 лет периодически храпят 44% мужчин и 28% женщин, старше 60 лет — больше половины.Почему мы храпимВо время дыхания воздух проходит через нос, рот и горло. Если на пути встречается препятствие, возникает вибрация. Так бывает, например:из-за увеличенного мягкого нёба и нёбного язычка;миндалин;аденоидов;языка.Что влияет на храпФакторов риска несколько.ПолУ мужчин храп встречается чаще, потому что у них обычно крупнее хрящи гортани, а мягкие ткани — объёмнее.ВозрастС возрастом мышечный тонус снижается, мягкие ткани сильнее провисают, из-за чего сужаются дыхательные пути.Анатомические особенностиХрап часто возникает из-за увеличенных аденоидов, больших миндалин или языка, которые затрудняют прохождение воздуха через нос и рот. Также блокировать поток воздуха может искривлённая носовая перегородка.НаследственностьХрап передаётся по наследству. Точнее не сам храп, а анатомические особенности из предыдущего пункта. Так что если ваш родитель храпит, вы, скорее всего, тоже будете.Алкоголь и некоторые лекарстваАлкоголь, снотворные, противотревожные средства и некоторые другие лекарства угнетают центральную нервную систему. Также они снижают тонус мышц, которые провисают и блокируют поток воздуха.ВесПри лишнем весе мягких тканей в дыхательных путях больше. Поэтому полные люди чаще жалуются на храп.Состояние здоровьяХрап может появляться, например, во время простуды или обострения аллергии. В такие моменты из-за воспаления и усиления кровотока мягкие ткани отекают и не дают воздуху проходить свободно. Похожий процесс часто бывает у беременных, но у них он связан с гормональными изменениями.Недостаток снаИз-за нехватки сна мышцы хуже держат тонус, поэтому от усталости люди чаще храпят.Положение телаКогда вы лежите на спине, то гравитация уменьшает просвет дыхательных путей. Из-за этого они больше вибрируют.Чем опасен храпСам по себе — ничем. Он раздражает, но в общем не вредит. Но если вы храпите очень часто или так сильно, что мешаете партнёру, то стоит обратиться к врачу. Возможно, у вас развилось опасное состояние — апноэ во сне. Это периоды, когда человек перестаёт дышать на короткое время.Симптомы апноэ включают:остановки дыхания;ощущение, что вы задыхаетесь, например когда просыпаетесь;частые пробуждения;громкий храп.В течение дня могут быть:сильная усталость;проблемы с концентрацией;перепады настроения;головные боли при пробуждении.Без лечения апноэ во сне может привести к другим проблемам, включая:повышенное артериальное давление;увеличенный риск инсульта;диабет второго типа;сердечно-сосудистые заболевания;депрессию или расстройства настроения;повышенный шанс попасть в аварию, вызванную усталостью;трудности с концентрацией внимания на работе или в школе;проблемы с партнёром.Как лечить храпНачните с образа жизни. Но если храп не поддаётся, обратитесь к врачу, чтобы он посоветовал специальные приспособления либо направил на операцию.Пересмотрите образ жизниЭти советы помогут предотвратить храп:Держите вес под контролем.Спите на боку. Если во сне вы всё равно переворачиваетесь на спину, попробуйте сделать на пижаме сзади карман и класть в него, например, теннисный мячик.Немного поднимите изголовье своей кровати или возьмите дополнительную небольшую подушку.Пейте меньше алкоголя и снотворных, а лучше — откажитесь от них вообще.Бросьте курить.Высыпайтесь. Взрослые должны спать не менее 7 часов в сутки. Рекомендуемое количество сна для детей зависит от возраста. Для дошкольников это 10–13 часов в день, для младших школьников — 9–12, а для подростков — 8–10.Воспользуйтесь специальными приспособлениямиОт храпа помогают специальные девайсы для носа или рта.Для носа существуют расширители, которые усиливают поток воздуха. Они представляют собой гибкие полоски, которые клеят на переносицу или вставляют в нос. Последние, как правило, более эффективны.Для рта есть капы, которые выдвигают челюсть вперёд, либо мундштуки, которые нужно держать между зубов: они удерживают язык на месте.К этим устройствам нужно будет привыкать.Обратитесь к хирургуОперация нужна для того, чтобы убрать механическое препятствие. Это может быть:увулопалатопластика, или уменьшение размеров нёбного язычка;септопластика, или операция на носовой перегородке, которая убирает искривление;тонзиллэктомия, или удаление миндалин;аденоидэктомия, или удаление аденоидов.