Как жир на животе связан с усыханием мозга

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Показатели ожирения во всем мире увеличились в три раза с 1975 года, и по состоянию на 2016 год 39% взрослых имели избыточный вес, а 13% страдали ожирением. Связанные с этим риски для здоровья, такие как болезни сердца и диабет, хорошо известны, но не многие знают, что ожирение может также повлиять на головной мозг.Связанные с ожирением риски для здоровья, такие как болезни сердца и диабет, могут повлиять и на головной мозг. Показатели нейродегенеративных расстройств растут, и, по оценкам, к 2050 году 115 миллионам человек будет поставлен диагноз деменция. Вероятно, основной причиной этого станет ожирение – а ведь его можно предотвратить. Узнайте, как.Какова связь ожирения и головного мозгаОжирение может уменьшить ваш мозгЖир на животе также связан с усыханием мозгаКакой вред приносит мозгу ожирение?Ваши нейроны заставляют вас переедать?Ожирение быстрее состарит ваш мозг, но кетогенная диета может замедлить этот процессСоветы по предотвращению ожирения и укреплению мозгаОжирение может уменьшить ваш мозгИсследования, опубликованные в журнале Radiology, показали, что ожирение может привести к изменениям в структуре мозга, сокращая его определенные области. У мужчин более высокий процент жира в организме был связан с меньшим объемом серого вещества в мозге. В частности, увеличение на 5,5% связано с уменьшением объема серого вещества на 3162 мм3.Серое вещество – это внешний слой мозга, связанный с функциями высшего порядка, такими как решение задач, общение, память, формирование личности, планирование и суждение. У мужчин увеличение процента жира в организме на 5,5 также связано с уменьшением объема бледного шара на 27 мм3, аналогичная связь также наблюдается и у женщин.У женщин увеличение процента жира в организме на 6,6 было связано с уменьшением объема бледного шара на 11,2 мм3. Бледный шар – это область мозга, которая задействована в поддержании ряда функций, включая мотивацию, познание и действие. Ожирение также ассоциируется с изменениями микроструктуры белого вещества, что может быть связано с познавательной функцией.Исследователи также отметили: «[М]ы показали, что половые различия проявляются в отрицательных ассоциациях процента жира в организме (ПЖО) с объемами подкоркового серого вещества в различных областях мозга, включая бледный шар и хвостатое ядро, которые были связаны с цепочкой вознаграждения от пищевых стимулов».Предыдущие исследования также показали, что пациенты с ожирением имеют более высокую концентрацию бета амилоидных бляшек в мозге, связанных с болезнью Альцгеймера, по сравнению со здоровыми людьми.В посмертных исследованиях «в нашей небольшой выборке пожилых людей с патологическим ожирением без клинической истории когнитивных нарушений часто проявлялись нейропатологические изменения, похожие на встречающиеся при болезни Альцгеймера».Жир на животе также связан с усыханием мозгаИзбыток жира в организме на протяжении десятилетий ассоциировался с изменениями в мозге. В 2010 году исследователи обнаружили, что висцеральный (брюшной) жир связан с меньшим объемом мозга даже у здоровых людей среднего возраста.В отдельном исследовании более 9600 участников со средним возрастом 55 лет, которых оценивали как по индексу массы тела (ИМТ), некорректной формуле, которая делит ваш вес на рост в квадрате, так и по соотношению талии и бедер (СТБ), и также была обнаружена связь.Участникам сделали структурную МРТ, чтобы получить изображения головного мозга, что позволило исследователям измерить объем серого и белого вещества. После учета других факторов риска, таких как курение и уровень физических нагрузок, исследователи обнаружили небольшую связь между ИМТ и меньшим объемом серого вещества.Тем не менее, была обнаружена гораздо более значимая связь у людей с высокими ИМТ и СТБ. «Сочетание общего и ожирения в центре тела было связано с самым низким содержанием серого вещества по сравнению с показателями у худых взрослых», - отмечают исследователи.Участники с ИМТ и СТБ в здоровом диапазоне имели средний объем серого вещества в 798 кубических сантиметров. Он снижался до 786 кубических сантиметров у людей с высокими ИМТ и СТБ.Какой вред приносит мозгу ожирение?Ожирение связано с воспалением, которое может увеличить риск развития деменции. Кроме того, более высокий уровень маркеров воспаления также связан с меньшим объемом мозга, включая «большую атрофию, чем предполагается для данного возраста».Авторы исследования в журнале Radiology считают, что существует отрицательная связь между жиром в организме и объемом и микроструктурной целостностью мозга из-за системного воспаления, лежащего в его основе.«Это было подтверждено результатами Фремингемского исследования сердца, которые показали, что несколько воспалительных биомаркеров, связанных с ожирением, также ассоциируются с меньшим объемом мозга», - сказали они.Инсулинорезистентность, признак ожирения, также предположительно играет роль как в когнитивных нарушениях, так и в болезни Альцгеймера. Диабет и более высокие уровни глюкозы натощак связаны со сниженным общим объемом мозга, и даже минимальное повышение уровня сахара в крови связано с увеличением риска развития деменции.Исследователи в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM) объяснили, что, «повышенный уровень глюкозы может способствовать увеличению риска развития деменции благодаря нескольким потенциальным механизмам, включая острую и хроническую гипергликемию и резистентность к инсулину и учащение микрососудистых заболеваний центральной нервной системы».Еще одна опасность избыточного количества жира в организме, в частности висцерального жира, связана с высвобождением белков и гормонов, которые могут вызвать воспаление, которое, в свою очередь, может повредить артерии и проникнуть в печень, влияя на то, как ваше тело расщепляет сахара и жиры.Согласно исследованию в Annals of Neurology, «[П]роисходящие из адипозной ткани гормоны, такие как адипонектин, лептин, резистин или грелин, также могут быть задействованы в связи между жировой тканью и атрофией головного мозга».Кроме того, ожирение также может быть связано с меньшим объемом в областях мозга, которые регулируют цепочку питание>вознаграждение, возможно вызывая при этом переедание.Ваши нейроны заставляют вас переедать?Еще несколько интригующих связей существует между вашим мозгом, количеством жира в теле и склонностью к перееданию. Префронтальная кора (ПФК), область вашего мозга, которая задействуется при сложном мышлении и самоконтроле, менее активна у тех, кто переедает, а ее активация при этом связана с успешным снижением веса. В обзоре журнала «Тенденции в когнитивных науках» исследователи объяснили:«В современных условиях, самостоятельная регуляция приемов пищи в особенности зависит от способности ПФК осуществлять модулирующий контроль над выбором продуктов питания. Более слабая модуляция увеличивает вероятность потребления привлекательной высококалорийной пищи в чрезмерных количествах.Со временем постоянное и продолжительное переедание высококалорийных продуктов может привести к увеличению веса и, как следствие, к ожирению. Происходящее от выбора рациона ожирение может привести к заметным и длительным изменениям в когнитивном контроле и функциональности ПФК что, в свою очередь, способствует сохранению нездорового пищевого поведения».Исследователи из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке также определили группу нейронов, при активации которых снижается потребление пищи. Нейроны рецептора дофамина-2 (hD2R) в гиппокампе активируются под воздействием сигналов, связанных с пищей и влияют на ассоциации с пищевыми продуктами.Однако нейроны hD2R соединяются с энторинальной корой (LEC) и областью перегородки (SA), и получившаяся цепь уменьшает количество потребляемой пищи у мышей. «В целом эти данные описывают ранее неопознанную цепь более высокого порядка LEC>гиппокамп>перегородка, которая регулирует пищевое поведение», - как было обнаружено в исследовании, подчеркивающем множество сложных способов вовлеченности головного мозга в пищевое поведение и контроль веса.«Эти клетки не дают животным переедать», - сказала в пресс-релизе автор исследования Эстефания П. Азеведо, исследователь из лаборатории молекулярной генетики. «Кажется они делают еду менее вознаграждающей и в этом смысле задают отношение животного к еде».Ожирение быстрее состарит ваш мозг, но кетогенная диета может замедлить этот процессИсследование, опубликованное в журнале Neurobiology of Aging, также обнаружило структурные изменения в мозге пациентов с избыточным весом и ожирением, которые обычно наблюдаются у людей гораздо более старшего возраста. В этом случае в связи с ожирением уменьшался именно объем белого вещества, что приводило к предполагаемому состариванию мозга на 10 лет.Становится все более очевидным, что ожирение увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний не только посредством воспаления, но и за счет усиления окислительного стресса. С другой стороны, ограничение калорий или голодание, как и кетогенная диета, помогут защитить ваш мозг и замедлить старение.Кетогенная диета с большим количеством полезных жиров и низким содержанием чистых углеводов (общее количество углеводов минус клетчатка) заставляет ваш организм сжигать жир, а не сахар в качестве основного топлива. В результате производятся кетоны, которые не только эффективно сгорают, но и отлично подпитывают ваш мозг. Они также создают меньше активных форм кислорода (АФК) и вредного воздействия свободных радикалов.Недавние статьи также продемонстрировали пользу пищевого кетоза для здоровья мозга. В одном из них исследователи обнаружилось, что кетогенная диета улучшает работу нервов и сосудов, частично благодаря укреплению кишечного микробиома.Во второй статье авторы пришли к выводу, что кетогенная диета показала себя настоящим «источником молодости» в исследованиях на животных, значительно улучшая работу нервов, сосудов и метаболизма по сравнению с результатами у животных, которые потребляли ничем не ограниченный рацион.Выпуск кетонов в кровоток помогает поддерживать работу мозга и защищает от когнитивных нарушений и других нейродегенеративных заболеваний. KetoFasting, программа, которую я разработал и подробно описал в моей последней книге «KetoFast: пошаговое руководство по расчету времени кетогенных приемов пищи», сочетает циклическую кетогенную диету и прерывистое голодание с частичным циклическим голоданием для оптимизации здоровья и долголетия.KetoFasting может помочь вам не только сбросить вес, но и улучшить когнитивную функцию благодаря биологической очистке и регенерации, которые происходят во всем теле, включая мозг.Советы по предотвращению ожирения и укреплению мозгаСоблюдение кетогенной диеты помогает защитить ваш мозг от повреждения свободными радикалами и снабжает клетки предпочтительным топливом, а также помогает вам сбросить вес и избежать ожирения. Также важен надлежащий сон.Проблемы со сном, такие как бессонница, могут со временем оказывать заметное влияние на ваш мозг, вызывая его более быстрое усыхание по сравнению с теми, кто хорошо спит. Между тем, сон менее пяти часов в сутки связан с увеличением скорости образования жировых отложений на животе за пять лет. Если вы плохо спите, вот советы для улучшения сна.Повышенный уровень гормона стресса кортизола в крови может со временем ухудшить вашу способность мыслить и запоминать. Предыдущие исследования также связывали хронический стресс с ухудшением рабочей памяти и повышенным риском раннего начала болезни Альцгеймера.Хронический стресс может также повысить риск увеличения объема висцерального жира с течением времени, а значит решение проблемы стресса крайне важно как для мозга, так и для поддержания идеального веса. Как объяснили исследователи в журнале Radiology:«Необходимы дополнительные исследования для оценки изменений в структуре мозга с течением времени при ожирении, а также его влияния на метаболизм, такого как резистентность к инсулину и метаболические реакции на голодание и физические упражнения, а также на приемы пищи и отдых.Требуются дальнейшие исследования, чтобы выяснить, насколько большее количество висцеральной жировой ткани (вследствие системного неспецифического метаболического воспаления) вредит структуре мозга и когнитивным функциям, выходя за пределы общего ожирения».Однако позитивные изменения образа жизни, в том числе переход на кетогенную диету, достаточное количество сна и снятие стресса, не имеют побочных эффектов и помогут вам достичь идеального веса, поддерживая здоровье вашего мозга.Итог:Ожирение может привести к изменениям в структуре мозга, сокращая определенные его области.У мужчин более высокий процент жира в организме был связан с меньшим объемом серого вещества в мозге; увеличение на 5,5% было связано с уменьшением объема серого вещества на 3,162 мм3.У женщин увеличение жира в организме на 6,6% связано с уменьшением объема бледного шара на 11,2 мм3 бледный шар – это область мозга, которая задействуется для поддержки ряда функций, включая мотивацию, познание и действие.Ожирение связано с воспалением, которое может увеличить риск развития деменции.Также считается, что инсулинорезистентность, отличительный признак ожирения, влияет на когнитивные нарушения и болезнь Альцгеймера.Ожирение также может быть связано с уменьшением объема в областях мозга, которые регулируют цепочку питание>вознаграждение, возможно вызывая при этом переедание.