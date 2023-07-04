Невролог Алехина: эти 8 продуктов отсрочат деменцию
«Хотя не существует единственной «волшебной» пищи, которая может гарантировать снижение риска развития деменции, некоторые продукты связаны с более низким риском развития деменции», — говорит врач-невролог Александра Алехина .
От рыбы, полезной для мозга, до противовоспалительной куркумы, доктор поделился восемью «лучшими» продуктами для поддержания мозга в хорошей форме.
1.Жирная рыба
От лосося до сардин, жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые играют ключевую роль в здоровье вашего мозга.
«Жирные кислоты омега-3 связаны со снижением риска снижения когнитивных функций и могут помочь улучшить память и общую функцию мозга».
2. Ягоды
Богатые антиоксидантами и фитохимическими веществами, такие как черника и клубника предлагают больше, чем вкусный укус. Антиоксиданты помогают защитить мозг от окислительного стресса и повреждений, вызванных свободными радикалами.
«Окислительный стресс был связан с развитием болезни Альцгеймера».
3. Листовые зеленые овощи
Шпинат, капуста и брокколи рекламируются за их впечатляющую пользу для здоровья, которая в основном сводится к содержанию в них витаминов, минералов и антиоксидантов.
4. Орехи и семечки
Несмотря на то, что эти продукты очень маленькие, они обладают отличным питательным профилем, который обеспечивает заряд полезных для мозга омега-3, хороших жиров, витаминов и антиоксидантов, которые связаны с улучшением здоровья мозга.
5. Цельнозерновые
«Выбор цельных зерен вместо рафинированных может помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови и поддерживать работу мозга».
6. Бобовые
Как и цельнозерновые, фасоль и чечевица медленно выделяют глюкозу в кровоток, помогая обеспечить стабильный приток энергии к мозгу.
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7. Куркума
Хроническое воспаление в головном мозге способствует прогрессированию болезни Альцгеймера, но на помощь может прийти противовоспалительная куркума.
8. Зеленый чай
Зеленый чай, содержащий растительные соединения, такие как катехины и антиоксиданты, снижает риск снижения когнитивных функций.
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