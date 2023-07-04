Эндокринолог Гуреева: пот, пахнущий аммиаком и тухлыми яйцами говорит о проблемах с печенью и почками

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По словам врача, изменение запаха вашего тела может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, которые могут потребовать неотложной медицинской помощи.Аммиачный потХарактеризующийся сильным запахом, похожим на запах мочи, аммиачный пот может быть признаком почечной недостаточности.«Когда почки отказывают, в кровотоке накапливается мочевина и аммиак, которые высвобождаются с дыханием и потом. Острая почечная недостаточность иногда может возникать внезапно», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева .Гнилой затхлый потОсобенно неприятный запах, похожий на «тухлые яйца и чеснок», может спровоцировать тяжелое заболевание печени.«Это потому, что печень не может выделять серу и выделяет диметилсульфид с потом».Как контролировать запах телаСоветы тем, кто пытается справиться с неприятным запахом:Ванна или душ два раза в деньИспользуйте антибактериальное мыло, хорошо промывая область паха, половых органов и подмышекПопробуйте смешать одну чайную ложку перекиси водорода с восемью унциями воды (это можно использовать под мышками, чтобы убить бактерии).Просушите полотенцем сухим чистым полотенцемИспользуйте сильный антиперспирант, содержащий хлорид аммонияРегулярно брейтесь под мышкамиНосите чистую одежду каждый день, включая чистые носки и трусыСтирайте потную спортивную одежду из спортзала каждый раз, когда вы ее использовалиПопробуйте использовать дезодорант в обувиИзбегайте острой пищи и чеснока, так как они выделяются вместе с потом.