12 продуктов, которые могут вызвать аллергию у людей с реакцией на пыльцу

Есть такое явление, как перекрестная аллергия. Человек страдает реакцией на пыльцу, но к приступу может привести не только активное цветение растений, но и определенные продукты.Сезонные фрукты, овощи и ягоды могут стать причиной обострения у тех, кто страдает аллергией на пыльцу растений. По словам Людмилы Маховой, аллерголога-иммунолога «Инвитро-Воронеж», аллергенность тех или иных фруктов и овощей для каждого конкретного человека будет индивидуальной. Однако есть некоторые общие наблюдения.При выявленной аллергии к пыльце сорных трав у пациентов можно ожидать аллергические реакции при употреблении в пищу арбуза, дыни, огурцов, томатов.Так называемым «березовым» аллергикам летом надо быть аккуратными с употреблением сырых яблок, абрикосов, вишни, в целом косточковых фруктов.Все дело в перекрестной аллергии. Как объяснила специалист, молекулы пыльцы растений по строению схожи с молекулами в некоторых плодах, овощах, орехах, семечках и поэтому тоже могут вызывать реакцию.Также Людмила Маховая напомнила о продуктах, которые содержат гистамин. При употреблении их в большом количестве могут развиваться тяжелые кожные и желудочно-кишечные симптомы аллергии. К таким продуктам относятся:клубника;земляника;папайя;ананас;цитрусовые.Летнее обострениеАктивное цветение трав продолжается, а значит, у сенсибилизированных к пыльце трав людей могут быть обострения сезонных аллергических заболеваний, таких как поллиноз или сезонный риноконъюнктивит.с начала июня по середину июля — период активного цветения луговых трав, таких как тимофеевка, плевел многолетний, рожь;с середины июля до середины октября (в зависимости от региона) — разгар цветения сорных трав, таких как амброзия, полынь, постенница, подорожник.«Также лето — это период высокой инсоляции. Частой причиной обращения к аллергологам становятся фотодерматиты, вызываемые ультрафиолетовыми солнечными лучами, так называемая аллергия на солнце», — добавила аллерголог-иммунолог.Врач посоветовала тем, кто ранее замечал у себя покраснения, зуд, бугристость в местах попадания лучей меньше бывать на открытом солнце, особенно с 11 до 18 часов, а также не носить на улице открытую одежду и обязательно пользоваться солнцезащитными средствами с высоким уровнем SPF (более 50).