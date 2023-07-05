Врач рассказала, почему в жару может болеть голова

В жаркую погоду голова может болеть из-за снижения артериального давления или употребления слишком холодных напитков.По ее словам, в жару организм пытается охладить себя с помощью расширения сосудов. "Вследствие расширения сосудов увеличивается теплоотдача, и температура поверхности тела снижается", – пояснила эксперт."При расширении сосудов снижается артериальное давление. Когда оно ниже привычных цифр, это может быть причиной головной боли. Если давление низкое, хуже кровоснабжается головной мозг. Возникают гипоксия и головная боль", – Татьяна Романенко, врач-терапевт.Кроме того, болевые ощущения может спровоцировать употребление холодных напитков."Холодные напитки вызывают спазм сосудов. Это уже нехорошо, мы можем испытывать определенный дискомфорт. Затем компенсаторно сосуды расширяются, чтобы улучшить кровоснабжение головного мозга. И также может возникать головная боль", – заключила Романенко.