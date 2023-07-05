Что такое липолитики и правда ли они помогают похудеть

Одно из важных противопоказаний — нереалистичные ожидания.Липолитики — это препараты, которые вводятся в подкожно?жировую клетчатку при помощи инъекций и помогают убрать локальные жировые отложения.Они могут состоять из целого коктейля органических веществ. Как правило, липолитики содержат:Фосфатидилхолин — главный фосфолипид в человеческом организме, который эмульсифицирует жир. То есть разбивает его на маленькие частички, которые выводятся из организма через кровеносную систему.Дезоксихолат натрия — компонент желчи, который играет важную роль в переваривании жиров в кишечнике. Это вещество разрушает мембраны адипоцитов, вызывая смерть жировых клеток.Также в липолитиках могут содержаться другие вещества, например L?карнитин, кофеин, йохимбин — для ускоренного транспорта жиров. А также экстракт артишока и гинкго билоба для стимуляции лимфооттока и снижения отёчности.После инъекции стенки жировых клеток разрушаются, что вызывает их гибель и уменьшает количество отложений. Процесс заканчивается миграцией фибробластов — клеток соединительной ткани — и стимулирует накопление коллагена в обрабатываемой области.Для чего применяют липолитикиЛиполитики используют для локального удаления отложений на лице и теле. Как правило, это «жировые кармашки» в следующих зонах:в нижней части лица и зоне подбородка (двойной подбородок);на скулах и щёках;в области седьмого шейного позвонка («вдовий горбик»);на задней и внутренней поверхности плеч, над локтями;в верхней части спины;в зоне «галифе» и над коленями;на животе;на бёдрах и ягодицах.Надо отметить, что липолитики не применяются для похудения и не заменяют диету и упражнения. Они лишь уменьшают жировую прослойку в обрабатываемом месте.Кому стоит попробовать липолитикиЛиполитики можно посоветовать тем, кто в целом доволен своим весом, но при этом хочет улучшить внешний вид определённых областей. Например, вернуть чёткую линию скул и подбородка, убрать складки в верхней части спины, уменьшить бугристость на бёдрах и ягодицах.Одним из противопоказаний к процедуре считаются нереалистичные ожидания. Другими словами, если у вас большой лишний вес, липолитики не вернут вам стройность.Для качественного похудения нужно применять комплексный подход с изменением образа жизни, а инъекционные препараты лишь исправляют незначительные локальные проблемы.Кому нельзя использовать липолитикиПомимо нереалистичных ожиданий, противопоказаниями к процедуре являются:локальные инфекции или проблемы с кожей в месте укола;приём антикоагулянтов;иммунодефицит;гормональные проблемы — гипотиреоз, синдром поликистозных яичников;беременность и лактация.Также не рекомендуют проводить процедуру в период обострения хронических заболеваний.Как проходит процедураДля начала врач оценивает толщину жировой складки, затем наносит местный анестетик и специальную разметку. Уколы выполняются на расстоянии 1 см друг от друга на манер решётки, чтобы равномерно покрыть всю область.В одной инъекции содержится порядка 0,2–0,3 мл препарата. Общий объём введённого липолитика зависит от его состава и величины обрабатываемой области, но не превышает 100 мл.Поскольку препараты колют не в кожу, а в жир под ней, игла вводится глубже, чем во время мезотерапии: на 5–6 мм для лица и на 10–12 мм — для тела.После инъекций врач делает лёгкий массаж, чтобы равномерно распределить липолитик в тканях. Вся процедура занимает около 15–20 минут.Как проходит восстановлениеПосле процедуры часто наблюдается жжение в месте инъекций, покраснение, боль и отёк. Они могут беспокоить человека от двух дней до двух недель в зависимости от личных особенностей и используемого состава.Для снятия дискомфорта применяют сухие охлаждающие компрессы и местные противовоспалительные препараты. Конкретное средство посоветует косметолог после проведения процедуры.В первые две недели после инъекций не советуют посещать баню, бассейн и сауну, заниматься активными физическими упражнениями, загорать.Если липолитики кололи в тело, не стоит надевать стягивающую одежду, которая может передавить область воздействия. В то же время советуют носить компрессионное бельё, поскольку оно оказывает равномерное давление.Также косметолог может рекомендовать средства для ухода за кожей, аппаратный или лимфодренажный массаж для улучшения микроциркуляции.Могут ли возникнуть осложнения из?за липолитиковЕсли процедура проводится неправильно, инъекции могут вызывать осложнения:Синяки и кровоподтёки в месте воздействия. Такое может случиться, если во время инъекции задели кровеносный сосуд.Повреждения нижнечелюстного нерва. Введение липолитика близко к нему может закончиться асимметричной улыбкой.Язвы на коже. Такое может произойти, если укол сделан поверхностно — в кожу, а не подкожно?жировую клетчатку.Сильная боль в месте воздействия. Если липолитик случайно вводят в мышцу, это может вызвать частичное разрушение ткани и острую боль.Головная боль, тошнота, диарея. Такие осложнения встречаются при единоразовом введении более 3 г липолитика.Чтобы наверняка защититься от неприятных последствий, обращайтесь только в надёжные клиники, к специалистам, имеющим специальное образование и опыт работы с липолитиками.Сколько сеансов понадобится и дорого ли этоНадо понимать, что жир расщепляется постепенно, так что первые результаты будут заметны только через несколько недель после инъекции. Более того, одной процедуры недостаточно, чтобы убрать значительное количество жира, а потому их проводят комплексно.Например, в одном исследовании отметили, что только 15% пациентов были довольны после первой процедуры, а после второй — уже 72,4%.Для достижения оптимальных объёмов требуется от 3 до 5 процедур с интервалом в месяц. При необходимости их количество можно увеличить. Например, людям старше 60 лет может потребоваться больше инъекций, чтобы исправить косметические дефекты.Что касается стоимости, всё зависит от липолитика и зоны воздействия. Как правило, стоимость препарата варьируется от 1,5 до 2,5 тысячи рублей за 1 мл. Для лица может хватить 5–8 мл, а для живота, спины или бёдер понадобится гораздо больше, вплоть до 100 мл.