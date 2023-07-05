Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которые закупоривают кровеносные сосуды

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Отложения жира, холестерина и кальция в сосудах закупоривают артерии, повышая риск нарушения кровообращения, инсульта, инфаркта или повреждения почек. Есть много причин, в первую очередь плохое питание. Вы должны избегать этих продуктов.При атеросклерозе на стенках кровеносных сосудов образуются отложения жира и кальция.Результатом могут быть нарушения кровообращения и сердечно-сосудистые заболевания, такие как сердечные приступы. Помимо высокого кровяного давления, диабета, ожирения, слишком большого количества никотина и алкоголя, одной из основных причин является нездоровое питание."Сужение или даже закупорка кровеносных сосудов затрудняют эту циркуляцию и приводят к серьезным последствиям для здоровья. Основная причина этого – неправильное питание. Обработанное мясо возглавляет список продуктов, закупоривающих кровеносные сосуды", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев .Красное мясоПотому что красное мясо способствует кальцификации сосудов. Также следует избегать переработанного мяса, консервированного путем соления, копчения, старения или ферментации.Обработанное мясо, такое как колбаса, салями, бекон, ветчина или котлеты для бургеров, приготовленные из мясного фарша, имеет большое количество соли, сахара, консервантов и добавок и много насыщенных жирных кислот.Молочные продукты с высоким содержанием жираОсобенно жирный сыр, сливочное масло и цельное молоко также содержат большое количество насыщенных животных жирных кислот."Поэтому молочные продукты, такие как сливочное масло, жирный творог, сливочный сыр, сгущенное молоко и сливки, следует употреблять очень редко или вообще исключить из меню".Определенная выпечка и сладости"Промышленная выпечка и сладости должны быть сокращены. Потому что в этих продуктах почти нет здоровой клетчатки, зато много трансжиров, рафинированной белой муки и промышленного сахара".Эта смесь способствует воспалению и закупорке артерий в организме. Сахар, в частности, оказывает воспалительное действие и может в долгосрочной перспективе повредить стенки сосудов.Картофель фри и чипсыТакже в список продуктов, закупоривающих сосуды, входит жареная пища. Это связано с тем, что образуются провоспалительные трансжиры, особенно при многократном и сильном нагревании масла."Поэтому чипсы или сало следует употреблять очень редко, чтобы контролировать уровень холестерина и предотвратить атеросклероз".