Диетолог Пономарева объяснила, как связаны сон и похудение

При похудении важно не только питание, но и режим дня. Если человек мало или плохо спит, сбросить желаемое количество веса будет труднее. Об этом рассказала диетолог Василиса Пономарева.По ее словам, ученые доказали, что у людей, которые меньше спят, больше гормона, увеличивающего аппетит. Качество и количество сна каждый день очень важно для общего здоровья и благополучия.Благодаря сну тело расслабляется и восстанавливается после тяжелого дня. Когда у человека мало сил с утра, ему тяжелее пойти в спортзал и выполнить другие, даже привычные задачи. Плохой сон также связан с увеличением веса. Ученые предполагают, что количество часов сна влияет на массу тела и обмен веществ.Согласно исследованию, у взрослых 30-60 лет, которые спали не более пяти часов, снизился уровень гормона, отвечающий за чувство сытости, и повысился уровень гормона, сигнализирующего о чувстве голода. Индекс массы тела таких людей был пропорционален уменьшению сна, чего не наблюдалось у тех, кто спал 8 часов в сутки.Ученые сделали вывод, что сочетание недостаточного сна и диеты вызвало высокий уровень ожирения в западных странах.