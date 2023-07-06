Врач Захарова предостерегает от использования мелатонина — лайфхаки, которые помогут заснуть

От идеальной комнатной температуры до магния — врач поделился тремя советами, которые можно попробовать вместо мелатонина.Ваше тело похоже на мини-фабрику, где постоянно происходят тысячи процессов. Когда темнеет, он естественным образом начинает вырабатывать гормон сна мелатонин.Хотя мелатонин не заставляет вас спать, повышение его уровня переводит вас в состояние спокойного бодрствования, которое способствует засыпанию. Из-за этих способностей мелатонин также был превращен в добавку, которая обещает помочь в борьбе с нарушениями сна.«Если у вас проблемы со сном и если вы когда-либо пробовали мелатонин, вы знаете, что он может вызывать "сумасшедшие" сны, усталость по утрам и даже падения у пожилых людей», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Есть три научно обоснованных способа быстрее заснуть и улучшить сон, которые не включают мелатонин, утверждает Захарова.1. Не находитесь в спальнеСовет доктора номер один: отправляйтесь в вашу спальню только тогда, когда вы будете готовы спать.«Обманите свой мозг, заставив думать, что кровать предназначена только для сна, поэтому никаких телефонов, никаких телевизоров, ничего больше. Даже не заходи в спальню, пока не будешь готов уснуть».2. Комнатная температураХотя регулирование температуры в комнате может быть не самой простой задачей, это действительно может повлиять на ваш сон. Согласно науке, правильная температура сна должна быть в пределах от 16 до 20 градусов по Цельсию.3. МагнийПоследний совет врача включает в себя прием добавок магния, которые можно найти в различных таблетках или напитках.