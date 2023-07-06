Врачи объяснили, как легко похудеть без диет

Диеты для похудения в долгосрочной перспективе чаще всего не помогают. Люди склонны отклоняться от первоначального варианта питания, поэтому потерянные килограммы снова набираются. Но есть один подход, который точно позволит сбросить вес.Доктор Тим Спектор, врач и специалист-эпидемиолог, в недавнем выпуске подкаста BBC Sounds Just One Thing обсудил идею ограниченного по времени приёма пищи с экспертом по диетологии Майклом Мозли.Ограниченное по времени питание связано с прерывистым голоданием. По словам доктора Спектора, оптимальный вариант при этом - соотношение 14:10. То есть голодание в течение 14 часов и приём пищи в пределах 10-часового окна ежедневно.Другими словами, вы не меняете свой рацион, а корректируете время, в течение которого едите.Кроме того, для хорошего самочувствия важно спать достаточное количество часов. При 10-часовом интервале приёма пищи человеку удастся получить здоровый сон. А это необходимо и для микробов, обитающих в кишечнике человека (для микробиома).Доктор Спектор в целом советует найти временное окно, которое будет соответствовать вашему образу жизни и будет устойчивым. Например, с 7 утра до 5 вечера. Исследования показали, что благодаря этому у людей улучшается сон и микробиом, повышается уровень энергии.Доктор Мозли сосредоточился также на полезных для худеющих продуктах. Это фрукты, которые помогают утолить тягу к сладкому, свёкла, которая снижает кровяное давление. Врач посоветовал еженедельно употреблять не менее 30 растительных продуктов. Это даст возможность зарядиться энергией и улучшить здоровье кишечника.