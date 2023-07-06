К каким проблемам с психикой способен привести плохой слух

Тугоухость сама по себе изнурительна. Человек — существо социальное, и когда он не слышит, не понимает других, проблем в общении возникает множество. Часто они копятся и приводят к серьезным последствиям для психики.По данным Шведской ассоциации слабослышащих людей, порядка 1,5 миллиона жителей страны страдают от разных форм потери слуха. Это, напомним, при общей численности населения чуть более 10,5 миллиона.На бытовом уровне это выражается, чаще всего, к постепенной изоляции человека. Окружающие все больше нервничают, раздражаются, когда их не слышат, не понимают, и больной начинает отдаляться, замыкаться в себе. Проще промолчать, чем каждый раз подсознательно ждать нервной реакции близких.Так накапливается взаимное непонимание, обиды, они прогрессируют, приводя к тревожности, постоянному ожиданию чего-то худшего. Развивается стойкая депрессия.Выходя на улицу, в общественные места, человек подвергает себя еще большей опасности. И речь не столько о том, что он может, например, не заметить приближающийся транспорт или бегущего человека. Хотя и это рискованно. Но общение с незнакомыми людьми способно еще больше ранить плохо слышащего, ведь те не знают о его проблеме.Качество жизни резко падает. Человек меньше бывает на свежем воздухе, меньше общается. А это само по себе негативно отражается на здоровье в целом и на когнитивных способностях, в особенности. Самое серьезное осложнение — старческое слабоумие.