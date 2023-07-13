Терапевт Румянцева перечислила анализы, которые нужно сдавать регулярно
По словам специалиста, высокий уровень глюкозы приведет к диабету, случаи которого становятся все чаще. Если вовремя заметить проблему, то заболевание получится предупредить. В этом поможет регулярный анализ крови на сахар.
Важно делать и общий анализ крови: он способен выявить многие серьезные диагнозы. Стоит также регулярно проверять уровень холестерина в крови. Его избыток плохо сказывается на сердце и сосудов.
Необходимо проверять и работу щитовидной железы. Регулярный анализ уровня ее гормонов помогает в профилактике заболеваний органа.
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