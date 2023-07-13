Даже парикмахеры и продавцы: самые опасные женские профессии, которые могут провоцировать рак

Некоторые виды деятельности в долгосрочной перспективе приносят женскому здоровью лишь вред и даже могут обернуться онкологией. Список самых опасных профессий озвучили ученые Монреальского университета.Ряд профессий сопряжен с высоким риском развития рака яичников — об этом говорится в новом исследовании, которое провели ученые из Монреальского университета. Статья опубликована в журнале Occupational & Environmental Medicine. Ученые сравнили показатели здоровья женщин в возрасте от 18 до 79 лет: 491 участница исследования уже проходила терапию по поводу рака яичника, 879 — были здоровы.Красота убиваетРезультаты анализа показали, что выше всего — в три раза — риски развития онкологии у парикмахеров и косметологов, так как представители индустрии красоты чаще всего контактируют с различными химическими веществами.Вслед за этими профессиями идет строительство. Так, оказалось, что работа в строительной компании может повысить риск развития онкологии почти в три раза. В то же время труд офисных работников, которые мало двигаются и ведут преимущественно сидячий образ жизни, увеличивает эти риски в два раза.Работа в швейной промышленности повышает риск появления рака яичников на 85% — по всей видимости, тоже из-за малой подвижности работниц. Повышены риски возникновения опухоли и в сфере продаж и розничной торговле — на 45% и 59% соответственно.Когда год за триВ статье отмечается, что онкология может возникнуть у тех, кто проработал в опасных сферах 10 лет и больше. Предполагается, что риски повышаются из-за того, что на организм работниц постоянно воздействуют определенные химические вещества — к примеру, те, что содержатся в тальке и осветляющих красках для волос.Ученые утверждают, что представители опасных профессий чаще контактируют с 13 химическими веществами, среди которых перекись водорода, аммиак, осветлители, органические красители и пигменты.В то же время исследователи пока не понимают, рак провоцирует один из этих компонентов в большой дозировке или же комбинация нескольких веществ. Также не стоит отметать иные факторы — например, условия, в которых работает женщина.«Тихий убийца»Напомним, рак яичников — довольно коварное заболевание, около 80% случаев диагностируется лишь на поздних стадиях. Зачастую на момент постановки диагноза метастазы уже распространяются на другие части тела, и в итоге показатели пятилетней выживаемости пациентов падают до 30%.Профессор Пенсильванского университета Ронни Драпкин отмечает, что заболевание долго прячется, так как локализуется в малом тазу. Таз же похож на чашу, поэтому опухоль может расти, не привлекая к себе внимания.Первые симптомы, на которые жалуются пациентки, — проблемы с ЖКТ, так как опухоль начинает давить на внутренние органы. К сожалению, чаще всего врач порекомендует изменить рацион питания, а не сделать скрининг.