Врач Белова: головные боли и частые позывы в туалет возможны при злоупотреблении солью

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Когда мы злоупотребляем солью, тело может реагировать на ее избыток весьма неприятными симптомами, заявила врач-терапевт Александра Белова.Физиологически организм нуждается в соли, как и в других микроэлементах, заметила эксперт. Но при злоупотреблении солью могут происходить изменения, ведущие к некоторым нарушениям. Терапевт Белова сообщила, что. при злоупотреблении солью возможны головные боли и частые позывы в туалет, а также другие проблемы.Повышенное давление. Специалистка напомнила, что высокое артериальное давление является одним из последствий чрезмерного потребления соли. Заметив, что кровяное давление стало немного повышенным, первое, что нужно сделать – изменить рацион, сократить соль.Частая головная боль. Если вы стали чаще страдает от головных болей, это может быть связано с потреблением соли, пояснила эксперт. На подверженность головным болям влияют колебания артериального давления, его повышение.Частые позывы к мочеиспусканию. По словам специалистки, пристрастие к соли автоматически усиливает жажду и дополнительный прием жидкости заставляет почки работать с большей нагрузкой. Впрочем, почки и без такого питья стараются вы вести излишки соли с мочой, вынуждая чаще хотеть в туалет.Проблемы с концентрацией внимания. Злоупотребление солью может вести к обезвоживанию организма, который избавляется от лишней соли вместе с жидкостью (мочой). Когда мозгу не хватает влаги, возникают проблемы с концентрацией внимания и быстротой реакций.