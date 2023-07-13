3 способа повысить уровень гормона счастья
Движение
Во-первых, стать счастливее поможет любая физическая активность, заметила специалист. Причём выбор спорта — на ваше усмотрение. Единственное — активные нагрузки (футбол, силовые тренировки, теннис, футбол, волейбол, бокс) лучше запланировать на утро или день, а на вечер оставить расслабляющие практики — йогу, медитации и дыхательные упражнения. Дело в том, что сильные нагрузки на ночь могут нарушить сон и усилить стресс.
Кстати, спорт ещё и либидо повысить поможет.
Питание
Заедание проблем сладким только кажется приятным, на деле организм во время стресса или просто плохого настроения может поддержать только сбалансированное питание. Куча мороженого, конфет и булки только увеличат выработку кортизола.
Также врач посоветовала обратить внимание на продукты, которые снижают риск развития депрессии и деменции, — тёмный шоколад, бананы, клетчатка, зелёный чай, кисломолочка и квашеная капуста. Они богаты полифенолами — это соединения, которые защищают от многих болезней и контролируют кишечную микрофлору.
Стресс
Его надо всеми силами снижать. Причём любой — проблемы в отношениях, с деньгами, со здоровьем, нагрузка на работе или что-то другое. Эксперт посоветовала не зацикливаться на негативе, но постараться выявить триггер. Отвлечься от трудностей помогут новое хобби, встречи с друзьями или общение с животными. Если самому справиться сложно, то лучше сходить к психотерапевту.
Как успокоить нервы
Ранее клинический психолог Денис Долгов рассказал, что успокоиться и снизить уровень стресса в любой ситуации поможет дыхание «по квадрату». Рассказываем, что делать:
Устройтесь поудобнее и найдите прямоугольный предмет перед собой.
Начинаем дыханием. Мысленно проведите взглядом по верхней грани предмета и сделайте вдох носом в течение 4 сек.
Затем задержите дыхание на 4 сек., перемещая взгляд по часовой стрелке по правой грани.
Потом сделайте выход ртом в течение такого же промежутка времени и пробегите глазами по нижней стороне объекта.
И, наконец, снова задержите дыхание на 4 сек.
Повторяйте упражнение несколько минут, пока вам не станет лучше.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий