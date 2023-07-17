Уролог Башкатов назвал изменения с мочой, при которых нужно обратиться к врачу

Уролог Вадим Башкатов: внезапное изменение цвета и запаха мочи не должно оставаться без внимания.Уролог Башкатов назвал те изменения с мочой, которые требуют обращения к врачуМоча темно-желтая. По словам врача, это может свидетельствовать о том, что человек мало пьет воды. Но если он употребляет достаточно жидкости, а цвет мочи по-прежнему остается очень насыщенным, это может указывать на проблемы с почками.«Если моча постоянно темная, близка по оттенку к оранжевому или коричневому, за этим может таиться заболевание желчного пузыря или печени», - допустил специалист.Мочеиспускание с болью. Уролог Башкатов отметил, что данная проблема может иметь несколько причин, но обычно указывает на инфекцию мочевого пузыря.Моча мутная или хлопьевидная. Помутнение мочи может вызываться лейкоцитами и говорить о воспалении. Такое изменение может произойти при инфекции мочевого пузыря или заболевании почек.Моча имеет резкий запах. Если накануне не было съедено ничего острого или пряного, то изменение запаха мочи может сигнализировать об инфекции мочевыводящих путей.Моча пахнет чем-то сладким. Такой запах моет объясняться съеденной пищей или развитием сахарного диабета.Кровь в моче. Красные или коричневатые прожилки в моче – это всегда повод для безотлагательного обращения к врачу. Подобное изменение с мочой может быть признаком серьезного воспаления, указывать как на инфекцию мочевого пузыря, так и на инфекцию почек, в некоторых случаях – на рак.