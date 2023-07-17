Диетолог Соломатина: растворимый кофе может вредить людям со склонностью к тромбозу

Врач-диетолог Елена Соломатина: при склонности к тромбозу растворимый кофе может вредить своим мочегонным действием.Диетолог Соломатина опровергла бытующее мнение о том, что пить растворимый кофе небезопасно для здоровья.«Растворимый кофе вполне себе безопасен», - сказала медик в своем комментарии для радиостанции «Говорит Москва».Врач уточнила, что качественный растворимый кофе можно употреблять без вреда для здоровья независимо от его упаковки, будь то банка или пакет. Но иногда за кофе выдают суррогатный продукт – такой напиток действительно может вредить. По словам Соломатиной, суррогатом нередко оказывается так называемый кофе со сливками, которые изготавливаются на основе низкокачественного пальмового масла, – в нем, помимо прочего могут содержаться ароматизаторы, синтетические отдушки.Медик предупредила, что растворимый кофе может вредить людям со склонностью к тромбозу. Напитку присуще мочегонное действие, из-за которого организм интенсивнее теряет жидкость, – это, в свою очередь, способствует сгущению крови и образованию тромбов. Диетолог посоветовала при употреблении кофе не забывать пить воду – это касается всех, а не только людей с риском тромбоза.