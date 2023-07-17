Обнаружен необычный побочный эффект деменции

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Ученые из Калифорнийского университета обнаружили у редкого вида деменции необычный побочный эффект, который выражается в увеличении творческих способностей.Авторы изучали лобно-височную деменцию (ЛВД). Это нейродегенеративное расстройство, характеризующееся поражением лобных и височных долей головного мозга и проявляющееся в виде различных форм с доминированием личностных, поведенческих, речевых и двигательных нарушений. Лобная деменция занимает 3-е место в структуре разных форм слабоумия, уступая первенство болезни Альцгеймера и деменции сосудистого генеза. На долю ЛВД приходится около 10% всех случаев слабоумия.Команда проанализировала записи 689 пациентов с ЛВД. Они выявили, что у 17 человек (2,5 %) наблюдался внезапный рост визуального творчества на ранней стадии их заболевания, причем 8 человек ранее не имели никаких творческих наклонностей. Ученые предположили, что при ЛВД стимулируются области мозга, ответственные за креативное мышление.