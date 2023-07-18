Терапевт Белова: охлажденные рис, картофель и макароны содержат меньше калорий

Терапевт Александра Белова: если поместить рис, картофель и макароны на ночь в холодильник, это снижает их калорийность.Врач-терапевт Белова напомнила, что для сохранения фигуры и борьбы с лишним весом очень важно учитывать количество употребляемых в пищу углеводов. Крахмал, которым богаты картофель, рис и макароны, тоже относится к углеводам, поэтому большие порции тих продуктов или их регулярное употребление могут привести к дополнительным и ненужным килограммам.Но в комментарии для «МедикФорум» Александра Белова сообщила, что крахмалистые гарниры не так сильно влияют на фигуру, если их предварительно приготовить и подвергнуть охлаждению. Охлажденные рис, картофель и макароны содержат меньше калорий, заявила специалист.«Рис, макаронные изделия и картофель, приготовленные накануне, содержат меньше калорий после хранения в холодильнике в течение ночи или дольше».Эксперт объяснила, что при охлаждении в этих продуктах образуется резистентный крахмал, являющийся одной из разновидностей пищевых волокон. Он проходит через тонкий кишечник в непереваренном виде и не дает калорий.«Картофель, приготовленный накануне и побывавший в холодильнике, содержит примерно на десять процентов меньше усваиваемого организмом крахмала, чем свежеприготовленный. Даже если его разогревают после остывания», - поделилась медик.В то же время Белова обратила внимание на то, что блюда часто делают тяжелыми и калорийными многочисленные добавки – масло, соусы, дополнительные ингредиенты.