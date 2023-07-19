Диетолог Пономарева рассказала как обмануть тягу к вредным продуктам — это помогает похудеть

Иногда не можете устоять перед своей тягой? У диетолога есть решение: вы можете использовать хитрость, чтобы избежать переедания, когда вы голодны. Вот как ваш мобильный телефон может помочь.Тяга к еде — враг номер один при попытке похудеть. Существует множество способов борьбы с тягой к еде."Исследователи обнаружили трюк, с помощью которого можно обмануть психику и заставить исчезнуть чувство голода", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя исследование .Посмотрите на свой мобильный телефон - и чувство голода исчезает?Будь то в социальных сетях, на телевидении или в журналах: мы каждый день сталкиваемся с рекламой фаст-фуда и т.п., которая призвана побудить нас к потреблению.Тот, кто думает, что фотографии еды только усиливают чувство голода, ошибается. Фотографии еды могут даже утолить голод, особенно если смотреть на них снова и снова."В ходе исследования было обнаружено, что у людей появляется чувство сытости, когда они смотрят на фотографию более 30 раз. Этот эффект возникает без приема пищи и, как говорят, связан исключительно с повторным просмотром изображения".Вот как картинки влияют на чувство голодаУчастники, которым показывали изображение несколько раз, потребляли меньшие порции, чем те, кому изображение показывали только три раза. Это связано с когнитивным восприятием. То есть то, как мы думаем о еде, важно."Глядя на фотографию еды, мы стимулируем ту же область мозга, что и при еде. Это заставляет нас чувствовать себя сытыми, даже если мы не ели".Если вы посмотрите на 30 фотографий пиццы, вы, возможно, будете менее увлечены пиццей, но не обязательно менее тягой к сладкому.Недостаточно просто посмотреть на любую картинку. Скорее, он также должен апеллировать к собственным предпочтениям. Также необходимо определенное количество фотографий.Как уменьшить тягуЗнания исследователей могут быть использованы в их интересах. Если у вас есть слабость к шоколаду, в следующий раз, когда вы почувствуете тягу к шоколаду, попробуйте просмотреть несколько его фотографий, пока тяга к шоколаду не пройдет.

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