Диетолог Пономарева рассказала как обмануть тягу к вредным продуктам — это помогает похудеть
Тяга к еде — враг номер один при попытке похудеть. Существует множество способов борьбы с тягой к еде.
"Исследователи обнаружили трюк, с помощью которого можно обмануть психику и заставить исчезнуть чувство голода", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя исследование .
Посмотрите на свой мобильный телефон - и чувство голода исчезает?
Будь то в социальных сетях, на телевидении или в журналах: мы каждый день сталкиваемся с рекламой фаст-фуда и т.п., которая призвана побудить нас к потреблению.
Тот, кто думает, что фотографии еды только усиливают чувство голода, ошибается. Фотографии еды могут даже утолить голод, особенно если смотреть на них снова и снова.
"В ходе исследования было обнаружено, что у людей появляется чувство сытости, когда они смотрят на фотографию более 30 раз. Этот эффект возникает без приема пищи и, как говорят, связан исключительно с повторным просмотром изображения".
Вот как картинки влияют на чувство голода
Участники, которым показывали изображение несколько раз, потребляли меньшие порции, чем те, кому изображение показывали только три раза. Это связано с когнитивным восприятием. То есть то, как мы думаем о еде, важно.
"Глядя на фотографию еды, мы стимулируем ту же область мозга, что и при еде. Это заставляет нас чувствовать себя сытыми, даже если мы не ели".
Если вы посмотрите на 30 фотографий пиццы, вы, возможно, будете менее увлечены пиццей, но не обязательно менее тягой к сладкому.
Недостаточно просто посмотреть на любую картинку. Скорее, он также должен апеллировать к собственным предпочтениям. Также необходимо определенное количество фотографий.
Как уменьшить тягу
Знания исследователей могут быть использованы в их интересах. Если у вас есть слабость к шоколаду, в следующий раз, когда вы почувствуете тягу к шоколаду, попробуйте просмотреть несколько его фотографий, пока тяга к шоколаду не пройдет.
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