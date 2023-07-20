Врач Соломатина назвала стимулирующие работу мозга продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, действующих как стимуляторы мозговой активности.Диетолог Соломатина сообщила, что включение в рацион некоторых продуктов позитивно сказывается на работе мозга, улучшает когнитивные функции. Особенно полезны такие продукты людям, испытывающим серьезную умственную нагрузку.Среди продуктов–стимуляторов работы мозга врач выделила морскую рыбу, содержащую много жирных кислот омега-3. В том числе Соломатина назвала доступные виды рыбы.«Употреблять можно свежемороженую сельдь, скумбрию и сардины», - поделилась специалистка с порталом Pravda.Ru.Помимо этого, стимуляторами мозговой деятельности являются продукты, богатые антиоксидантами. Диетолог Соломатина порекомендовала с этой целью пить зеленый чай, употреблять ягоды.

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