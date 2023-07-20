Чем можно заразиться при купании и как этого избежать

Летний сезон приносит с собой желание провести время на пляже, в бассейне или у озера, наслаждаясь прохладой воды. Однако, мало кто задумывается о потенциальных опасностях, связанных с купанием. Вода может быть источником различных инфекций и болезней, поскольку не вся вода одинаково полезна. В реках и озёрах вместе с вами плавают микроорганизмы, которые хотят сделать вам больно.Пора узнать, кто они и как и с ними не встретиться.Чем можно заразиться в водеВ основном в воде ловят самые разные кишечные инфекции и кожные заболевания, которые вызываются всеми возможными видами микроорганизмов.Лето — пик заболеваемости такими инфекциями в средней полосе. Ведь в пляжном песке обитают простейшие, патогенные грибы, гельминты (глисты), различные бактерии.Мы знаем, что «раньше все купались, и ничего не было». Если вы тоже так думаете, только посмотрите на список сюрпризов, поджидающих вас в воде.ЛямблиозЛямблии — это простейшие микроорганизмы, которых вокруг нас довольно много. В местах, где в воду попадают фекалии и сточные воды, их ещё больше. Цепляются они к нам, если выпить заражённой воды или глотнуть её во время купания. Сразу после заплыва ничего не происходит, первые признаки появляются через 1–2 недели.Симптомы типичны для всех кишечных инфекций: диарея, тошнота, боль в животе. Опасность — сильное обезвоживание организма. Лечится антибиотиками и диетой.КриптоспоридиозЕщё одно паразитарное заболевание с приветом от животных и похожими симптомами: диареей, болью в животе, лихорадкой. Проявляется через 2–10 дней после инфицирования. Если иммунитет не подавлен ВИЧ-инфекцией или другими хроническими заболеваниями, всё пройдёт само.РотавирусыКто однажды болел ротавирусом (он же кишечный грипп), тот ненавидит быстрые диеты. Диарея, рвота, высокая температура и полное отсутствие сил — признаки инфекции, которую можно подхватить в воде. От вируса есть прививки, но нет специфического лечения, значит, можно только терпеть и смягчать симптомы.ГепатитыГепатиты А и Е — это вирусные инфекции, которые передаются через питьевую воду. В основном, конечно, от них страдают жители жарких стран, но и у нас ими болеют.ХолераЭто особо опасная инфекция и одна из глобальных мировых проблем. Кажется, что холерой болеют только в жарких странах с низкой культурой санитарии, но на самом деле возбудителей холеры регулярно находят и у нас. На самом деле холера в большинстве случаев лечится быстро и легко, а её главная опасность — обезвоживание из-за сильной диареи.Дизентерия, сальмонеллёз, эшерихиозЭто разные заболевания с разными возбудителями, но с похожими в целом симптомами: диареей, болью в животе, тошнотой и повышением температуры. Небольшие различия между ними есть, но они не принципиальны. Главное, что все эти болезни опасны тем же, чем опасна холера: обезвоживанием и всеми его тяжёлыми последствиями. Лечатся они тоже по одной схеме: восстановление водного баланса, антибиотики и кишечные сорбенты.ЛептоспирозОпасная бактериальная инфекция, которая передаётся от животных, поражает печень и почки. Начинается она с головной боли, высокой температуры, боли в животе. Другие симптомы — красные глаза и желтуха. Закончиться может очень печально. Бактерии легче попадают в кровь через ранки и слизистые оболочки.Зуд купальщикаЕсть такие паразиты — шистосомы, которые живут в водоплавающих птицах. Их личинки называются церкарии, и они не против прицепиться к человеку. Правда, паразитировать на нас они не смогут и погибнут, но аллергические реакции, зуд и красные пятна придётся лечить у дерматолога.Другие инфекцииЭто не все болезни, которые передаются через воду. В средней полосе трудно встретить брюшной тиф или возбудителя трахомы (это заболевание, поражающее глаза). Но в тёплых краях они есть в немалых количествах. Глистные инвазии редко передаются при купании, но в грязных водоёмах есть шанс подцепить и их.Чем нельзя заразиться в водеОдна из самых распространённых страшилок, в которую продолжают верить многие, — шанс заразиться при купании гонореей, сифилисом, хламидиозом или другими ИППП. Но это миф. Если просто плавать и не заниматься в воде сексом, специфическими инфекциями не заразиться.ИППП передаются только от человека человеку и именно половым путём. Тем более невозможно при купании подхватить гепапит В или ВИЧ-инфекцию.Страх номер два — застудить себе что-нибудь, например почки. У этого страха мало оснований. Температура тела у нас поддерживается изнутри, и если организм переохлаждается от летнего купания, то весь целиком. Переохлаждение может стать дополнительным фактором для развития заболеваний, но точно не основным.Без сопутствующей патологии это достаточно трудно. Но переохлаждение при купании может послужить одной из причин развития цистита.Как купаться, чтобы не заболетьВсе описанные выше ужасы ещё не значат, что в воду лезть вообще не надо. Достаточно соблюдать правила купания.Место для купания должно быть чистым хотя бы визуально, причём ещё на берегу. Стоячая вода гораздо опаснее проточной. Не заходите в воду среди зарослей болотных растений, по колено утопая в тине.Если вы захотите искупаться в искусственном водоёме, где вода обновляется медленно (в пруду или котловане) и в котором купается очень много людей, то лучше найдите другое место: слишком много инфекций передаётся от человека к человеку при тесном контакте, когда вокруг тепло и мокро. Не глотайте воду, когда купаетесь.Песок на пляже не обрабатывается дезинфицирующими веществами, поэтому на глубине в 5–6 сантиметров является самой благоприятной средой для различных микроорганизмов (преимущественно возбудителей грибковых инфекций). Особенно опасен влажный песок. Поэтому не стоит строить замки и закапываться по голову в песок, если на коже есть ранки.После купания сходите в душ, если он есть на пляже, а если его нет, вымойте руки, лицо и ноги. Нет чистой воды? Берите с собой влажные салфетки и жидкие антисептики в бутылочках. А душ примете, когда доберётесь до него.В любом случае снимите влажные купальники и плавки, переоденьтесь в сухое, пока будете отдыхать между заплывами.Как понять, что купаться нельзяКогда увидите около речки или пруда контрольные признаки — не заплывайте туда.Знак «Купание запрещено». Раз запрещено, то пусть будет запрещено.Стая уток или гусей. Там, где постоянно тусуются водоплавающие птицы (особенно дикие), в воде живут паразиты.Водопой. Место водопоя легко опознать по туче следов и остаткам жизнедеятельности животных. Тут с высокой вероятностью можно получить набор кишечных инфекций.Коряги, торчащие из-под воды. Раз что-то торчит из воды, значит, что-то есть и в воде. Считайте, что коряги — айсберги: под водой прячутся невидимые заросли. А это означает, что высок риск пораниться, удариться или зацепиться одеждой за сучок.Свалки мусора. Стихийные свалки и сточные канавы спускают в воду самую разную дрянь, не только бактерий и паразитов. Надышаться токсичными испарениями или поплавать в растворе неизвестных химических соединений — плохая идея.Помните, что городские фонтаны, в которых вода циркулирует по замкнутой системе, из которых пьют животные и в которых моются бездомные, — это очень, очень плохое место для купания.

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