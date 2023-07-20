Ученые создали безоперационный анализ для распознавания рака
Цифровая биопсия использует специальные алгоритмы, которые позволяют определить характеристики опухолей и отличить злокачественные опухоли от доброкачественных. Благодаря этому, можно получить максимально точную информацию и эффективно выбрать соответствующую терапию. Такой анализ позволяет обнаружить рак на ранних стадиях, что существенно повышает шансы на успешное лечение.
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