Ученые создали безоперационный анализ для распознавания рака

В Московском государственном медицинском университете имени Сеченова (МГМУ им. Сеченова) была разработана новая методика обнаружения рака - цифровая биопсия. Отличающаяся от традиционной биопсии, которая требует хирургического вмешательства для извлечения ткани для морфологического анализа, цифровая биопсия позволяет исследовать опухоли без нанесения значительного вреда пациенту.Цифровая биопсия использует специальные алгоритмы, которые позволяют определить характеристики опухолей и отличить злокачественные опухоли от доброкачественных. Благодаря этому, можно получить максимально точную информацию и эффективно выбрать соответствующую терапию. Такой анализ позволяет обнаружить рак на ранних стадиях, что существенно повышает шансы на успешное лечение.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки